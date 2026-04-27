বগুড়া

বগুড়ায় হামের উপসর্গে আরও এক শিশুর মৃত্যু

বগুড়া প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

বগুড়ায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকালে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মারা যাওয়া শিশুটির নাম জেরিন। বয়স ছিল তিন মাস।

আজ রাতে হাসপাতালের উপপরিচালক মঞ্জুর ই মুর্শেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ২৫ এপ্রিল হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার সঙ্গে ডায়রিয়া ও ব্রঙ্কোনিউমোনিয়াও ছিল। মৃত্যুর পর শিশুটির নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

মঞ্জুর ই মুর্শেদ বলেন, এ নিয়ে জেলায় মোট পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে একজনের হামে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। অন্য চারজন হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে।

বর্তমানে হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ৩১টি শিশু ভর্তি রয়েছে।

