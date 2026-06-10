স্বামীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে নারীকে ছুরিকাঘাত, হাসপাতালে মৃত্যু

কক্সবাজারে বাসায় ঢুকে সানজিদা আক্তার রেশমি (৩২) নামের এক নারীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় জড়িত তিন নারীকে স্থানীয় বাসিন্দারা আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে কক্সবাজার শহরের টেকপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত নারী চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার বারদোনা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত নারী ওই এলাকায় ছেলেসন্তান নিয়ে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। স্থানীয় মুদিদোকান থেকে কেনাকাটার সূত্রে ব্যবসায়ী শফিউল আলম সওদাগরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়।
নিহত নারীর সঙ্গে শফিউল আলমের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক আছে, এমন সন্দেহ করেন স্ত্রী ইয়াসমিন। এর জেরে মঙ্গলবার কয়েকজন নারী নিয়ে সানজিদার বাসায় যান ইয়াসমিন। সেখানে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে সানজিদাকে আঘাত করেন।
এ সময় সানজিদার ১২ বছর বয়সী ছেলে সাব্বিরের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। আহত সানজিদাকে উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে রাত দেড়টায় তাঁর মৃত্যু হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ঘটনার পর তিন নারীকে আটক করে থানা-পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।
খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান নিহত নারীর সাবেক স্বামী মোহাম্মদ ইমন। ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানেন না বলে জানান তিনি।
কক্সবাজার সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুমন চন্দ্র সরকার বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় তিনজনকে আটক করেছে। কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তা পুলিশ তদন্ত করছে। নিহত নারীর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
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