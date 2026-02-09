Ajker Patrika
কক্সবাজার

যারা স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করেনি, তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলে: সালাহউদ্দিন

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি   
যারা স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করেনি, তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলে: সালাহউদ্দিন
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ আজ সোমবার কক্সবাজারের চকরিয়া পৌর বাস টার্মিনালে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘বাংলাদেশের মূল ভিত্তি স্বাধীনতার ইতিহাসকে নিয়ে আজ টানাহেঁচড়া শুরু হয়েছে। যারা এ দেশের স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করেনি, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে, মা-বোনদের পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে তুলে দিয়েছে, তারা আজকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলে, বিকৃতি ইতিহাস বলে। একজন মুক্তিযোদ্ধাকে ভাড়া নিয়ে তারা বলে, তাদেরও একজন মুক্তিযোদ্ধা আছে।’

আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) কক্সবাজারের চকরিয়া পৌর শহরের শহীদ আব্দুল হামিদ পৌর বাস টার্মিনালে বিএনপির আয়োজনে নির্বাচনী জনসভায় সালাহউদ্দিন আহমদ এসব কথা বলেন।

সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, ‘এ দেশের মুক্তিযোদ্ধা ও জাতির দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতাবিরোধীদের মুখে মুক্তিযোদ্ধাদের বয়ান শুনছি, মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি শুনছি। তারা আজ আমাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন করছে, রাজনীতি করছে—এটিই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। তাদের অতীত ইতিহাস কী বলে? যাদের কোনো উন্নয়নের ইতিহাস নেই। তাদের ইতিহাস হচ্ছে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা।’

বিষয়:

কক্সবাজারবিএনপিচকরিয়াচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনজেলার খবরসালাহউদ্দিন আহমদত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফরিদপুরে ডিবি পরিচয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীর বাড়িতে গিয়ে হুমকি

ফরিদপুরে ডিবি পরিচয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মীর বাড়িতে গিয়ে হুমকি

জন্মহার বাড়াতে ভিয়েতনাম-শ্রীলঙ্কা থেকে তরুণী ‘আমদানি’র বিতর্কিত প্রস্তাব দক্ষিণ কোরিয়ায়

জন্মহার বাড়াতে ভিয়েতনাম-শ্রীলঙ্কা থেকে তরুণী ‘আমদানি’র বিতর্কিত প্রস্তাব দক্ষিণ কোরিয়ায়

শাস্তি নয়, উল্টো আইসিসির কাছ থেকে টাকা পাবে বাংলাদেশ

শাস্তি নয়, উল্টো আইসিসির কাছ থেকে টাকা পাবে বাংলাদেশ

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে এবার নাহিদের প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে রিট

দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে এবার নাহিদের প্রার্থিতা স্থগিত চেয়ে রিট

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ইব্রাহিম আটক

চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ইব্রাহিম আটক

বাগেরহাটে কাঠবোঝাই ট্রলির ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

বাগেরহাটে কাঠবোঝাই ট্রলির ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

‘টাকা দিয়ে কেউ ভোট কিনতে গেলে বেঁধে রাখবেন’

‘টাকা দিয়ে কেউ ভোট কিনতে গেলে বেঁধে রাখবেন’

পূর্বাচলে ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, যুবদল নেতা নিহত

পূর্বাচলে ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, যুবদল নেতা নিহত