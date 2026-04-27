Ajker Patrika
কক্সবাজার

কক্সবাজার-কুয়াকাটা উন্নয়নে মালদ্বীপের অভিজ্ঞতা নিতে চায় বাংলাদেশ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানমের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত মালদ্বীপের রাষ্ট্রদূত শিউনিন রশিদ। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

দেশের পর্যটন খাত, বিশেষ করে কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতের উন্নয়নে মালদ্বীপের অভিজ্ঞতা ও সহযোগিতা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। এ লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে পর্যটন খাতে সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৭ এপ্রিল) সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানমের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত মালদ্বীপের রাষ্ট্রদূত শিউনিন রশিদের সৌজন্য সাক্ষাতে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি পর্যটন খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের বিষয়েও উভয় পক্ষ আগ্রহ প্রকাশ করে।

আলোচনায় বলা হয়, মালদ্বীপের পর্যটন ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদানের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের পর্যটন খাতকে আরও আধুনিক ও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে সহায়ক হতে পারে। বিশেষ করে সমুদ্রসৈকতভিত্তিক পর্যটন উন্নয়নে এই সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

রাষ্ট্রদূত মালদ্বীপের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং বর্তমান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। অপরদিকে বাংলাদেশ সরকারও পর্যটন খাতের টেকসই উন্নয়নে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করে।

