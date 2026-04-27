Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

নদে নেমে পাউবোর গেজ রিডারের বাবা নিখোঁজ

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
ফুলপুর হালুয়াঘাটে কংস নদে পড়ে এক ব্যক্তি নিখোঁজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ফুলপুর হালুয়াঘাটে কংস নদে পড়ে আব্দুল হাকিম রুপচান (৫৭) নামের এক ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছেন। আজ সোমবার ফুলপুর-হালুয়াঘাট সংযোগ সড়কের সরচাপুর সেতু এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সর্বশেষ (বিকেল ৪টা) খবর পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

আব্দুল হাকিম রুপচান উপজেলার ঠাকুরবাখাই এলাকার বাসিন্দা। তিনি পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) গেজ রিডার রাকিব তালুকদার রুমনের বাবা। ছেলের কাজে সহায়তা করতে তিনি নদে পানি পরিমাপের স্কেল সরাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পাউবো সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার রাতে ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে কংস নদের পানি দ্রুত বেড়ে যায়। সকালে নদের পানি বেড়ে যাওয়ায় স্কেল সরাতে গিয়ে আব্দুল হাকিম নদে পড়ে যান। নদে পড়ার পরপরই তিনি তলিয়ে যান।

ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। পরে ময়মনসিংহ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

এ বিষয়ে ফুলপুর ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ মো. লুৎফর রহমান বলেন, ‘পানি মাপার সময় একজন ব্যক্তি নদে ডুবে নিখোঁজ হয়েছেন—এমন সংবাদ পেয়ে সকাল থেকেই আমাদের ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে।’

ময়মনসিংহ পাউবোর পানিবিজ্ঞান শাখার উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মো. সোহেল রানা বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। পাহাড়ি ঢলের কারণে নদের পানি বেড়ে যাওয়ায় স্কেল সরাতে গিয়ে তিনি নদে পড়ে নিখোঁজ হন। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তি পাউবোর কর্মচারী নন। তাঁর ছেলে কর্মচারী।

বিষয়:

হালুয়াঘাটপাউবোনদীময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

