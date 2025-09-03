বাঁকখালীতে অবৈধ স্থাপনা: বাধায় বন্ধ উচ্ছেদ অভিযান, ২৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার শহরের প্রধান নদী বাঁকখালী তীরের অবৈধভাবে নির্মিত স্থাপনা উচ্ছেদের তৃতীয় দিনে স্থানীয় বাসিন্দা ও দখলদারদের বাধার মুখে অভিযান চালাতে পারেনি প্রশাসন। আজ বুধবার শহরের পেশকারপাড়া এলাকায় দিনভর চেষ্টার পর বিকেল ৪টার দিকে জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) কর্মকর্তারা অভিযান বন্ধ করে ফিরে আসেন।
এ দিকে গতকাল মঙ্গলবার কস্তুরাঘাটে অভিযান চলাকালে দখলদারদের বাধা ও পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় ৯ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ২৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আজ সকালে কক্সবাজার সদর থানায় পুলিশের এক সদস্য বাদী হয়ে মামলাটি করেন।
জানা গেছে, সকালে উচ্ছেদ শুরু করতে গেলে কয়েক শ নারী-পুরুষ জড়ো হয়ে সড়ক অবরোধ করেন। অভিযানে অংশ নেওয়া জেলা প্রশাসন ও বিআইডব্লিউটিএর কর্মকর্তারা দফায় দফায় স্থানীয়দের বোঝানোর চেষ্টা করেও লাভ হয়নি।
এর আগে সোমবার নদীর কস্তুরাঘাট এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করা হয়। দুই দিনে তিন শতাধিক স্থাপনা উচ্ছেদ করে ৭০ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার অভিযান চলাকালে দখলদারদের ছোড়া ইটের আঘাতে পুলিশের এক সদস্য আহত হন। এ সময় পুলিশ ৪ জনকে আটক করে।
বিআইডব্লিউটিএর পরিচালক এ কে এম আরিফ উদ্দিন জানান, তৃতীয় দিনে পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
কক্সবাজার শহরের প্রধান নদী বাঁকখালী তীরের অবৈধভাবে নির্মিত স্থাপনা উচ্ছেদের তৃতীয় দিনে স্থানীয় বাসিন্দা ও দখলদারদের বাধার মুখে অভিযান চালাতে পারেনি প্রশাসন। আজ বুধবার শহরের পেশকারপাড়া এলাকায় দিনভর চেষ্টার পর বিকেল ৪টার দিকে জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) কর্মকর্তারা অভিযান বন্ধ করে ফিরে আসেন।
এ দিকে গতকাল মঙ্গলবার কস্তুরাঘাটে অভিযান চলাকালে দখলদারদের বাধা ও পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় ৯ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ২৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আজ সকালে কক্সবাজার সদর থানায় পুলিশের এক সদস্য বাদী হয়ে মামলাটি করেন।
জানা গেছে, সকালে উচ্ছেদ শুরু করতে গেলে কয়েক শ নারী-পুরুষ জড়ো হয়ে সড়ক অবরোধ করেন। অভিযানে অংশ নেওয়া জেলা প্রশাসন ও বিআইডব্লিউটিএর কর্মকর্তারা দফায় দফায় স্থানীয়দের বোঝানোর চেষ্টা করেও লাভ হয়নি।
এর আগে সোমবার নদীর কস্তুরাঘাট এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করা হয়। দুই দিনে তিন শতাধিক স্থাপনা উচ্ছেদ করে ৭০ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার অভিযান চলাকালে দখলদারদের ছোড়া ইটের আঘাতে পুলিশের এক সদস্য আহত হন। এ সময় পুলিশ ৪ জনকে আটক করে।
বিআইডব্লিউটিএর পরিচালক এ কে এম আরিফ উদ্দিন জানান, তৃতীয় দিনে পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
সাতক্ষীরায় চিহিৃত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদকে তাঁর সহযোগীসহ গ্রেপ্তার করেছে যৌথবাহিনী। বুধবার দিবাগত রাতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ব্রহ্মরাজপুর বাজার এলাকা থেকে তাদেরকে চাপাতি ও মাদকসহ গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের গ্রেপ্তারে এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরেছে।২৫ মিনিট আগে
একদল দুর্বৃত্ত রাতে ঘরের চালায় ঢিল ছুড়ে মারে। এ সময় চিৎকার করে ওই গৃহবধূ। পরে পাখির ছেলে আইজান (৪) ঘরের দরজা খোলে। এই সুযোগে দুর্বৃত্তরা ঘরে ঢুকে ওই শিশুর মাকে কুপিয়ে হত্যা করে দ্রুত পালিয়ে যায়।৩৭ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে সিমেন্টবাহী ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুইজন। আজ বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে সিংগাইর পৌর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন: মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার নিলুয়া...৪৩ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ইফতেখার ইসলাম ফাহমিন (১৯-২০ সেশন) সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ১২টার দিকে বিনোদনপুর গেটের সামনে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেলের সঙ্গে একটি অটোরিকশার সংঘর্ষে ফাহমিন গুরুতর আহত হন...২ ঘণ্টা আগে