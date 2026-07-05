পতেঙ্গায় পানিসংকট নিরসনে পাইলট প্রকল্পে আগ্রহ নেদারল্যান্ডসের

চট্টগ্রাম মহানগরের পতেঙ্গা এলাকার ৪০ ও ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের পানিসংকট নিরসনে সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস দূতাবাস। এ লক্ষ্যে নেদারল্যান্ডস সরকারের অর্থায়নে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আজ রোববার চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী সেলিম মোহাম্মদ জানে আলমের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়।
বৈঠকে বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের প্রথম সচিব (পানি ও জলবায়ু) ইনজে ক্লাসেন, সহযোগী প্রতিষ্ঠান ম্যাক্স সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইয়ামিন ফারুক, এমইএফ ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর এ টি এম তারিকুল ইসলাম ও বাহনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাঈদ সামিউল হক অংশ নেন।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ওয়াসার উপব্যবস্থাপনা পরিচালক বিষ্ণু কুমার সরকার, প্রধান প্রকৌশলী মাকসুদ আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নুরুল আমিন ও মড-১-এর নির্বাহী প্রকৌশলী ইফতেখারুল্লাহ মামুন।
বৈঠকে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের প্রথম সচিব ইনজে ক্লাসেন জানান, বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীর অনুরোধে নেদারল্যান্ডস সরকার সম্পূর্ণ অনুদানে পতেঙ্গার ৪০ ও ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহী।
প্রকল্পের অংশ হিসেবে প্রথমে একটি প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি পরিচালনা করা হবে। এর মাধ্যমে এলাকার পানির চাহিদা, বিদ্যমান সরবরাহ ও পাইপলাইন নেটওয়ার্কের অবস্থা, সম্ভাব্য পানির উৎস এবং পরিশোধন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা হবে।
বৈঠকে জানানো হয়, ভবিষ্যতে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-ভিত্তিক বৃহৎ পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাবনাও যাচাই করা হবে।
এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য চট্টগ্রাম ওয়াসার সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরের প্রস্তাবও দেওয়া হয় বৈঠকে।
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