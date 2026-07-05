ফুলবাড়ীতে আদিবাসীপল্লি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করলেন নরওয়ের রাষ্ট্রদূত

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আদিবাসীপল্লি (সাঁওতাল) পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হাকন আরাল্ড গুলব্রান্ডসেন। আজ রোববার সকাল ১০টায় প্রথমে উপজেলার শিবনগর ইউনিয়নের সরফউদ্দিন উচ্চবিদ্যালয় ও পরে রাজারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন তিনি।
এরপর ওই ইউনিয়নের আলুরডাঙ্গা গ্রামের আদিবাসীপাড়ার হলিক্রস চার্জ (গির্জা) পরিদর্শন শেষে আদিবাসী নেতা ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।
পরে বিকেল সাড়ে ৪টায় রাজারামপুর গ্রামে থাউজেন্ট ডেইস ডট লাইফ হসপিটালস অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার লিমিটেডের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ নেন রাষ্ট্রদূত। প্রধান অতিথি হিসেবে সেখানে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন করেন তিনি।
সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন দিনাজপুর-৫ (পার্বতীপুর-ফুলবাড়ী) আসনের সংসদ সদস্য এ জেড এম রেজওয়ানুল হক।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফুলবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আহমেদ হাছান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. মশিউর রহমান, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল লতিফ শাহ্, থাউজেন্ট ডেইস ডট লাইফ হসপিটালস অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার লিমিটেডের পরিচালক রনি চৌধুরী প্রমুখ।
রাজধানীর মিরপুরে আগুনে দগ্ধ হওয়ার ১১ দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন অন্তঃসত্ত্বা পোশাকশ্রমিক শিফা আক্তার (১৮)। তাঁর শরীরের ৬৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। এ ঘটনায় স্বামী ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেওয়ার অভিযোগ করেছে শিফার পরিবার।২ মিনিট আগে
নওগাঁর ধামইরহাটে নবম শ্রেণির এক মাদ্রাসাশিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি এবং তার পরিবারের সদস্যদের মারধরের অভিযোগে তাকমিম হোসেন, জিন্নাতুন বেগম ও মরিয়ম বেগমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার ও আজ রোববার পৃথক অভিযানে গ্রেপ্তারের পর নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা করে গ্রেপ্তারদের আদালতে পাঠানো হয়।১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের পটিয়ায় একটি হাফেজি মাদ্রাসার আট বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে চিকিৎসা করাতে নিয়ে অভিভাবক জানতে পারলেন যে, শিশুটি ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ ঘটনায় মাদ্রাসার শিক্ষক আজিজ উল্লাহকে আটক করেছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, তিন শিক্ষার্থীও এ ঘটনায় সহযোগিতা করেছে।২২ মিনিট আগে
ফেনীর দাগনভূঞায় এক গৃহবধূকে ধর্ষণের পর তাঁর মাকেও ধর্ষণের ঘটনায় করা মামলায় দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং একজনকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। রোববার (৫ জুলাই) ফেনীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ এন এম মোর্শেদ খান এ রায় ঘোষণা করেন।৩৩ মিনিট আগে