পলোগ্রাউন্ড জনসমুদ্র: সমাবেশে যোগ দিলেন তারেক রহমান

চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ড মাঠ ও আশপাশের এলাকা রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়।
সকাল থেকেই নগরের বিভিন্ন থানা ও আশপাশের উপজেলা থেকে নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে পৌঁছান। মাঠ ছাড়িয়ে আশপাশের সড়ক, ফুটপাত ও খোলা জায়গাজুড়ে অবস্থান নেন তাঁরা। হাতে দলীয় পতাকা ও ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।
চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন নির্বাচনী আসন থেকে নেতা-কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন, তিন পার্বত্য জেলা থেকেও উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মী এসেছেন। দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে সমাবেশে যোগ দেন তারেক রহমান। মঞ্চে ওঠার আগেই তিনি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে করমর্দনের মাধ্যমে কুশল বিনিময় করেন।
জনসমাগম মাঠ ছাড়িয়ে আশপাশের টাইগার পাস, সিআরবি ও আমতল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। আয়োজকেরা জানান, সমাবেশস্থলের ভেতর ও বাইরে মিলিয়ে কয়েক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে নেতা-কর্মীদের অবস্থান লক্ষ করা গেছে।
চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ বলেন, ‘নগর ও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নেতা-কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাবেশে যোগ দিচ্ছেন। মাঠের বাইরে থেকেও অনেকে বক্তব্য শুনছেন।’
দলীয় সূত্র জানায়, আজকের এই সমাবেশকে ঘিরে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সংগঠিতভাবে উপস্থিত হয়েছেন।
বিএনপির সমাবেশে যোগ দিয়েছেন চট্টগ্রামের চাকরিচ্যুত ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকাল থেকে বিপুল কর্মকর্তা-কর্মচারী রেডিসনের সামনে অবস্থান নেন। তখন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান হোটেল রেডিসনে অবস্থান নিচ্ছিলেন। এরপর তাঁরা মিছিল সহকারে সমাবেশে যোগ দেন।৩৫ মিনিট আগে
