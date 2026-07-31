Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

টানেল মোড়ে দুর্ঘটনা: মারা গেছে গর্ভের সন্তান, আইসিইউতে সংজ্ঞাহীন মা

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ৩১ জুলাই ২০২৬, ২০: ৪১
টানেল মোড়ে দুর্ঘটনা: মারা গেছে গর্ভের সন্তান, আইসিইউতে সংজ্ঞাহীন মা
বৃহস্পতিবার রাতে টানেল দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুজন নিহত হয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কর্ণফুলী টানেল মোড়ে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আহত সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা নারী শ্রমিক কাউসার আক্তার আজ শুক্রবার ভোরে মৃত এক পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন আছেন এবং এখনো অচেতন।

একই দুর্ঘটনায় ইফা শীল ও পলি দত্ত নামের দুই নারী শ্রমিক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তাঁরা কাউসার আক্তারের সঙ্গে একই সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, কাউসার আক্তার প্রায় আট বছর ধরে কোরিয়ান ইপিজেডের (কেইপিজেড) একটি কারখানায় পোশাকশ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। তাঁদের সংসারে রাফি (১০) ও তাবাসসুম (৫) নামের দুটি সন্তান রয়েছে। মায়ের এই অবস্থায় শিশু দুটি দিশাহারা হয়ে পড়েছে।

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কাউসারের শ্বশুর মো. নুরুন্নবী (৬০) কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘দুর্ঘটনায় আমার পুত্রবধূর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। এখনো তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। ছোট মেয়ে তাবাসসুম কিছুক্ষণ পরপর কান্নাকাটি করে মাকে খুঁজছে। পেটের সন্তান তো বাঁচানো গেল না, আমি শুধু চাই আমার বউমা যেন সুস্থ হয়ে সন্তানদের কাছে ফিরে আসে।’

এদিকে দুপুরে উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের ঝিওরি গ্রামে নবজাতকটিকে দাফন করা হয়। সন্তানকে দাফনের পর স্বামী মোহাম্মদ আরিফ হাসপাতালে আইসিইউর সামনে ফিরে যান। সেখানে তখনো কাউসারের জ্ঞান ফেরেনি।

বিষয়:

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