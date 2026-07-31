টানেল মোড়ে দুর্ঘটনা: মারা গেছে গর্ভের সন্তান, আইসিইউতে সংজ্ঞাহীন মা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কর্ণফুলী টানেল মোড়ে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আহত সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা নারী শ্রমিক কাউসার আক্তার আজ শুক্রবার ভোরে মৃত এক পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন আছেন এবং এখনো অচেতন।
একই দুর্ঘটনায় ইফা শীল ও পলি দত্ত নামের দুই নারী শ্রমিক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তাঁরা কাউসার আক্তারের সঙ্গে একই সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, কাউসার আক্তার প্রায় আট বছর ধরে কোরিয়ান ইপিজেডের (কেইপিজেড) একটি কারখানায় পোশাকশ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। তাঁদের সংসারে রাফি (১০) ও তাবাসসুম (৫) নামের দুটি সন্তান রয়েছে। মায়ের এই অবস্থায় শিশু দুটি দিশাহারা হয়ে পড়েছে।
কাউসারের শ্বশুর মো. নুরুন্নবী (৬০) কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘দুর্ঘটনায় আমার পুত্রবধূর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। এখনো তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। ছোট মেয়ে তাবাসসুম কিছুক্ষণ পরপর কান্নাকাটি করে মাকে খুঁজছে। পেটের সন্তান তো বাঁচানো গেল না, আমি শুধু চাই আমার বউমা যেন সুস্থ হয়ে সন্তানদের কাছে ফিরে আসে।’
এদিকে দুপুরে উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের ঝিওরি গ্রামে নবজাতকটিকে দাফন করা হয়। সন্তানকে দাফনের পর স্বামী মোহাম্মদ আরিফ হাসপাতালে আইসিইউর সামনে ফিরে যান। সেখানে তখনো কাউসারের জ্ঞান ফেরেনি।
নোয়াখালী পৌর এলাকায় অভিযান চালিয়ে আতিক উল্লাহ আতিক (৫৫) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ১২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় মাদক সেবনের দায়ে দুই ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডিত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার কালিয়াইশ ইউনিয়নের মৃত আহমদ মিয়ার ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৩৮) এবং একই এলাকার মৃত বদিউর রহমানের ছেলে আবুল কালাম (৫৫)।৮ মিনিট আগে
সৈয়দপুর গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। এসব স্থানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংরক্ষণ, নথিভুক্তকরণ এবং স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে মন্ত্রণালয়।৯ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জে মধুমতি নদী থেকে নাফিস আশরাফ (২১) নামের এক বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় গোপালগঞ্জ সদর থানার গোবরা চৌধুরীপাড়া এলাকার মধুমতি নদী থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১০ মিনিট আগে