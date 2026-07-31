Ajker Patrika
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সিলেট

জৈন্তাপুরে বিজিবির পিকআপের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

জৈন্তাপুর (সিলেট) প্রতিনিধি 
আপডেট : ৩১ জুলাই ২০২৬, ১৬: ০৫
জৈন্তাপুরে বিজিবির পিকআপের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সাদ্দাম হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের জৈন্তাপুরে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবির একটি পিকআপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে সাদ্দাম হোসেন নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের সারিঘাট সরুফৌদ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাদ্দাম (৩০) হোসেন রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার জামালপুর গ্রামের সাহেব আলীর ছেলে। তিনি ‘বিকন ফার্মা’ নামের একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে সিলেট শহর থেকে তামাবিলগামী বিজিবির একটি পিকআপের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় সাদ্দাম হোসেন ছিটকে পড়ে বিজিবির গাড়িটির চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে দ্রুত জৈন্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে তামাবিল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সঞ্জয় চক্রবর্তী জানান, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল হাসপাতালে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। দুর্ঘটনার বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

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