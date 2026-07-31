Ajker Patrika
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গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে মধুমতি নদী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে মধুমতি নদী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

গোপালগঞ্জে মধুমতি নদীত থেকে নাফিস আশরাফ (২১) নামের এক বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় গোপালগঞ্জ সদর থানার গোবরা চৌধুরীপাড়া এলাকার মধুমতি নদী থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নাফিস আশরাফ সদর উপজেলার ঘোষেরচর ইসলাম পাড়ার আশরাফুল ইসলাম শরীফের ছেলে। তিনি ঢাকার গ্রীন ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের একজন শিক্ষার্থী।

জানা গেছে, গত দুই দিন আগে রাতে নাফিস আশরাফ কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। আজ মধুমতি নদীতে মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ সন্ধ্যায় তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।

গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম জানান, মরদেহটি পরিবারের সদস্যরা শনাক্ত করেছেন। ময়নাতদন্তের পর তাঁর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

বিষয়:

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