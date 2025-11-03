Ajker Patrika
সীতাকুণ্ডে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ০৪
মো. নাঈম
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে মো. নাঈম (২০) নামে এক যুবক মারা গেছেন। গতকাল রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। নিহতের বাড়ি উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নের মধ্যেরধারী এলাকায়।

স্থানীয় লোকজনের বরাত দিয়ে পুলিশ জানান, রোববার বিকেলে রাজমিস্ত্রির কাজ করছিলেন নাঈম। এ সময় তাঁর হাতে থাকা লোহার রড অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনা-পরবর্তী তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান বলেন, ‘আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহতের মরদেহ তাঁর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

