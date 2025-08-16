Ajker Patrika
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে যুবলীগ নেতার বাড়িতে আগুন

নোয়াখালী প্রতিনিধি
যুবলীগ নেতার বসতঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আলাইয়ারপুর ইউনিয়নে পূর্ববিরোধের জেরে মো. শাকিল (২৭) নামে এক যুবলীগ নেতার বসতঘরে হামলা ও ভাঙচুর করে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুক্রবার রাতে আলাইয়ারপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মোশকপুর গ্রামের বড়বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

   

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় যুবদল নেতা নাজমুল হাসান মিহির ও তার ভাই মাহিদুল কয়েকজন অনুসারী নিয়ে যুবলীগ নেতা শাকিলের বাড়ির কাছে এসে অবস্থান নেন। একপর্যায়ে তাঁরা শাকিলকে গালিগালাজ শুরু করলে তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। ওই সময় উভয়ের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরবর্তী সময়ে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে যুবলীগ নেতা শাকিলের আঘাতে যুবদল নেতা নাজমুল হাসান মিহির ও মাহিদুল আহত হয়ে ঘটনাস্থল থেকে চলে যান।

স্থানীয়রা আরও জানান, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাত পৌনে ৮টার দিকে যুবদল নেতা নাজমুল হাসান মিহিরের অনুসারী মো. রুবেল (৩০), মো. রায়হান (২৮), মো. রাশেদ (২০), সালামসহ (২৬) অজ্ঞাত আরও ১০-১৫ জন শাকিলের বাড়িতে গিয়ে তার বসতঘরে শাকিলকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। সেখানে যুবলীগ নেতা শাকিলকে না পেয়ে বসতঘর এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। স্থানীয় লোকজন আগুন দেখে চৌমুহনী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে খবর দেন। ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে আসার আগেই বসতঘর পুরোপুরি আগুনে পুড়ে যায়।

এ বিষয়ে জানতে যুবদল নেতা নাজমুল হাসান মিহির ও মাহিদুলের মুঠোফোনে কল দেওয়া হলেও সংযোগ পাওয়া যায়নি।

আলাইয়ারপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুর হোসেন মানিক বলেন, ‘দীর্ঘদিন আমাদের ইউনিয়নে যুবদলের কোনো কমিটি নেই। ঘটনার পরপরই একাধিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তারা বিষয়টি দেখছে। আমি এ বিষয়ে কোনো কথা বলব না।’  

বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিটন দেওয়ান বলেন, ‘খবর পেয়ে আমি নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। বসতঘর পুরোপুরি পুড়ে গেছে। দুজন আহত হয়েছে। পূর্বশত্রুতার জেরে এ ঘটনা ঘটতে পারে। যাদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলানোয়াখালীবেগমগঞ্জচট্টগ্রাম বিভাগহামলাযুবলীগ
