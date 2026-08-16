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চট্টগ্রাম

ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর সচিবসহ ৪৪ জনের বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর সচিবসহ ৪৪ জনের বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের সচিব রিদোয়ানুল করিম চৌধুরী সায়েম। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ব্যানারে ঝটিকা মিছিল করার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে আনোয়ারা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ইমাম হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি করেছেন। মামলায় সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের সচিব রিদোয়ানুল করিম চৌধুরী সায়েমসহ ৪৪ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ৪০ থেকে ৪৫ জনকে আসামি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মামলায় অন্য উল্লেখযোগ্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন শাহজাদা এস এম মহিউদ্দিন, বারশত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এম এ কাইয়ূম শাহ্, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর এপিএস অ্যাডভোকেট ইমরান হোসেন বাবু, যুবলীগ নেতা রেজাউল করিম আনিছ, আওয়ামী লীগ নেতা খোরশেদ আলম, আনোয়ারা কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এম নজরুল ইসলাম, দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের ও জেলা ছাত্রলীগ নেতা রবিউল হায়দার।

এ ঘটনায় মিছিলের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে আনোয়ারা সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী আতাউল আমিনকে (১৬) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সে আনোয়ারা সদর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জয়কালী বাজার এলাকার নুরুল আলমের ছেলে এবং এ মামলায় এজাহারভুক্ত এক নম্বর আসামি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার (১৫ আগস্ট) শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সকালে আনোয়ারা সদর ইউনিয়নের কলেজ রোড এলাকায় ১০ থেকে ১৫ জনের একদল তরুণ একটি ঝটিকা মিছিল বের করেন। মিছিলকারীদের হাতে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের ছবিযুক্ত একটি ব্যানার ছিল। মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুনায়েত চৌধুরী বলেন, নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনের ব্যানারে ঝটিকা মিছিল করার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত একজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

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