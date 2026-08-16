বিদেশি জাহাজ থেকে পড়ে বাংলাদেশি নিখোঁজ

বন্দরের বহির্নোঙরে সিঙ্গাপুরের পতাকাবাহী ‘এমভি ক্রিমসন গ্রেস’ নামে জাহাজ থেকে পড়ে এক বাংলাদেশি নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
রোববার সকালে আলফা অ্যাঙ্করেজে থাকা ১৯৯ দশমিক ৯৮ মিটার লম্বা এবং ৩২ দশমিক ২৪ মিটার প্রস্থের জাহাজটি থেকে ইয়াসিন (৫০) নামের ওই লোক সাগরে পড়ে যান। ইয়াসিন জাহাজটিতে বাংলাদেশি স্টিভিডোর প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছিলেন।
বন্দর সূত্রে জানা গেছে, বন্দর কর্তৃপক্ষ স্টিভিডোর কর্মীর নিখোঁজের খবর পেয়ে উদ্ধারের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ডকে অবহিত করেছে। এ ছাড়া সমুদ্রে থাকা জনযানগুলোকে এ বিষয়ে নিয়মিত বেতার বার্তা দেওয়া হচ্ছে।
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব সৈয়দ মো কেফায়েত হামিম একজন নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, তাঁকে উদ্ধার তৎপরতা চলছে।
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