গাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে গাছির মৃত্যু

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে গাছ কাটার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে জামাল আলম (২৬) নামের এক গাছির মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার উপজেলার নাজিরহাট পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব ফরহাদাবাদ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত জামাল আলম নবগঠিত ফটিকছড়ি উত্তর উপজেলার ভূজপুর ইউনিয়নের আছিয়া চা-বাগান এলাকার বাসিন্দা। তিনি ওই এলাকার মানু মিয়ার ছেলে।
স্থানীয় ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে জামাল আলম নাজিরহাট পৌরসভার পূর্ব ফরহাদাবাদ এলাকায় একটি গাছ কাটতে যান। এ সময় অসাবধানতাবশত গাছের একটি ডাল পাশে থাকা বৈদ্যুতিক তারের ওপর পড়লে বিদ্যুতায়িত হন তিনি। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) কামরুল হাসান বলেন, ‘হাসপাতালে পৌঁছার আগেই ওই গাছির মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।’
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