থানা থেকে লুটের অস্ত্র ৫০ হাজারে বিক্রি, গ্রেপ্তার ১

চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং থানা থেকে জুলাই আন্দোলনের সময় লুট হওয়া একটি পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত মিনহাজ উদ্দিন রাহিম (২১) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) গোয়েন্দা (ডিবি) পশ্চিম বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মাহবুব আলম খান মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) দুপুরে সিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, মঙ্গলবার ভোরে খুলশী থানার মতিঝরনা এলাকার ৩ নম্বর গলির কাছে অভিযান চালিয়ে মিনহাজ উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট জুলাই আন্দোলনের সময় তাঁর সহযোগী আমির হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে ডবলমুরিং থানা থেকে একটি বিদেশি পিস্তল লুট করেন। পরে পিস্তলটি ৫০ হাজার টাকায় আমির হোসেনের কাছে বিক্রি করেন তিনি।
মিনহাজের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে খুলশী থানার লালখান বাজার এলাকায় আমির হোসেনের বাসায় অভিযান চালানো হয়। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান আমির। পরে তাঁর বাসা থেকে পিস্তলটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার করা অস্ত্রটি ডবলমুরিং থানা থেকে লুট হওয়া সরকারি পিস্তল।
এদিকে পলাতক আমির হোসেনের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় ২০১২ সালের একটি হত্যা মামলা রয়েছে। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে খুলশী থানায় নতুন করে আরেকটি মামলা হয়েছে।
বরিশালের বাবুগঞ্জে জ্বালানি ও ভোজ্যতেল এবং এলপি গ্যাস সিলিন্ডার অবৈধভাবে মজুত করে অতিরিক্ত দামে বিক্রির অভিযোগে তিন ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কামরুন্নাহার তামান্না উপজেলার দেহেরগতি ও রহমতপুর ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে তিন...৭ মিনিট আগে
সড়ক সংস্কারে ধীরগতির প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীরা। আজ বুধবার কুড়িগ্রাম পৌর এলাকার জাহাজ মোড় ও হরিকেশ এলাকায় এ বিক্ষোভ করেন তাঁরা।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত কয়েক মাস আগে সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু হলেও শেষ করা হচ্ছে না। কাজের ধীরগতিতে নাগরিক ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে।১৬ মিনিট আগে
পূবালী ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎ ও প্রতারণার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তাসহ তিনজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত। দণ্ডিত ব্যক্তিরা হলেন পূবালী ব্যাংকের সাবেক সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (ব্যবস্থাপক) সিরাজুল ইসলাম এবং আবু দাউদ চৌধুরী রিপন ও মো. শাহ আলম।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবস্থিত জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে চুরির চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) রাতে উপজেলার জোরারগঞ্জ থানাধীন ইছাখালী ইউনিয়নের ইকোনমিক জোন এলাকার হেলথ কেয়ার লাইফ সায়েন্স লিমিটেডে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জোরারগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে