Ajker Patrika
ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহে নকল প্রসাধনী তৈরির কারখানায় র‍্যাবের অভিযান, লাখ টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
র‍্যাবের অভিযান। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহ শহরের মহিলা কলেজ পাড়ায় একটি নকল প্রসাধনী তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ প্রসাধনী জব্দ করা হয়েছে।

বুধবার (১৫ এপ্রিল) বিকেলে এ অভিযান পরিচালনা করে র‌্যাব-৬-এর ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি দল।

ঝিনাইদহ র‌্যাব-৬-এর কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মো. ইমামীম মুবীন সরকার সুমন বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি, নুরুন্নাহার মহিলা কলেজ পাড়ার বকুল হোসেন নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে বিভিন্ন নামী ব্র‍্যান্ডের নকল প্রসাধনী তৈরি করা হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নকল ব্র্যান্ডের পারফিউম, ফেস ক্রিম, তেলসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের লেবেল ও বোতল জব্দ করা হয়। এ ছাড়া জব্দ করা হয় প্রসাধনী তৈরির কাঁচামাল, কেমিক্যাল ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মেশিন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদি হাসান বাড়ির মালিক বকুল হোসেনকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেন।’

