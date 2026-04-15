Ajker Patrika
এশিয়া

মাঝ আকাশে সহযাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় গ্রেপ্তার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
স্কুট এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে এক ভারতীয়কে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

অস্ট্রেলিয়াগামী একটি ফ্লাইটে নারী সহযাত্রীকে ধর্ষণসহ যৌন নিপীড়নের অভিযোগে এক ৫২ বছর বয়সী ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করেছে অস্ট্রেলিয়া পুলিশ। ঘটনাটি গত সোমবারের। ফ্লাইটটি সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছিল। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া এবং মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ (এএফপি) জানিয়েছে, সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়াগামী এক ফ্লাইটে পাশে বসা এক নারীকে যৌন নিপীড়ন করেছেন ৫২ বছর বয়সী এক ভারতীয় যাত্রী। সোমবার স্কুট এয়ারলাইনসের সিঙ্গাপুর-পার্থ ফ্লাইটে সুধীর কুমার চৌহান নামের ওই ব্যক্তি তাঁর নারী সহযাত্রীকে আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই অভিযোগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, বিপর্যস্ত ওই নারী দ্রুত কেবিন ক্রুদের বিষয়টি জানান এবং পরে তাঁকে অন্য একটি আসনে সরিয়ে নেওয়া হয়। পুলিশ আরও জানায়, কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার পর এয়ারলাইনস কর্মীরা ফ্লাইটের বাকি সময় ওই ব্যক্তির ওপর কড়া নজরদারি রাখেন।

বিমানটি অবতরণ করার পরপরই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নামিয়ে নেয় পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে সম্মতিহীন যৌন মিলন এবং শ্লীলতাহানির একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। এএফপির ভারপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট পিটার ব্রিন্ডাল এক বিবৃতিতে বলেন, ‘ভ্রমণের সময় প্রতিটি যাত্রীর নিরাপদ বোধ করার অধিকার রয়েছে, বিশেষ করে যখন তারা উড়োজাহাজের ভেতরে অন্যদের খুব কাছাকাছি থাকেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘কারও সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের ঘটনা ঘটলে আমরা তাকে দ্রুত এয়ারলাইনস কর্মী, এএফপি বা বিমানবন্দর নিরাপত্তাকর্মীদের জানানোর আহ্বান জানাই। বিমানে বা বিমানবন্দরে যেকোনো ধরনের অশালীন আচরণ অনুচিত এবং যারা আইন ভাঙবে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান পত্রিকা অভিযুক্তের পরিচয় শনাক্ত করেছে। শুক্রবার তাঁর জামিন আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে, এর আগ পর্যন্ত তাকে পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে দ্য পোস্ট স্কুট এয়ারলাইনসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

