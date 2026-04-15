মাঝ আকাশে সহযাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় গ্রেপ্তার

অস্ট্রেলিয়াগামী একটি ফ্লাইটে নারী সহযাত্রীকে ধর্ষণসহ যৌন নিপীড়নের অভিযোগে এক ৫২ বছর বয়সী ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করেছে অস্ট্রেলিয়া পুলিশ। ঘটনাটি গত সোমবারের। ফ্লাইটটি সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছিল। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া এবং মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ (এএফপি) জানিয়েছে, সিঙ্গাপুর থেকে অস্ট্রেলিয়াগামী এক ফ্লাইটে পাশে বসা এক নারীকে যৌন নিপীড়ন করেছেন ৫২ বছর বয়সী এক ভারতীয় যাত্রী। সোমবার স্কুট এয়ারলাইনসের সিঙ্গাপুর-পার্থ ফ্লাইটে সুধীর কুমার চৌহান নামের ওই ব্যক্তি তাঁর নারী সহযাত্রীকে আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই অভিযোগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, বিপর্যস্ত ওই নারী দ্রুত কেবিন ক্রুদের বিষয়টি জানান এবং পরে তাঁকে অন্য একটি আসনে সরিয়ে নেওয়া হয়। পুলিশ আরও জানায়, কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার পর এয়ারলাইনস কর্মীরা ফ্লাইটের বাকি সময় ওই ব্যক্তির ওপর কড়া নজরদারি রাখেন।
বিমানটি অবতরণ করার পরপরই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নামিয়ে নেয় পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে সম্মতিহীন যৌন মিলন এবং শ্লীলতাহানির একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। এএফপির ভারপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট পিটার ব্রিন্ডাল এক বিবৃতিতে বলেন, ‘ভ্রমণের সময় প্রতিটি যাত্রীর নিরাপদ বোধ করার অধিকার রয়েছে, বিশেষ করে যখন তারা উড়োজাহাজের ভেতরে অন্যদের খুব কাছাকাছি থাকেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘কারও সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের ঘটনা ঘটলে আমরা তাকে দ্রুত এয়ারলাইনস কর্মী, এএফপি বা বিমানবন্দর নিরাপত্তাকর্মীদের জানানোর আহ্বান জানাই। বিমানে বা বিমানবন্দরে যেকোনো ধরনের অশালীন আচরণ অনুচিত এবং যারা আইন ভাঙবে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান পত্রিকা অভিযুক্তের পরিচয় শনাক্ত করেছে। শুক্রবার তাঁর জামিন আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে, এর আগ পর্যন্ত তাকে পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে দ্য পোস্ট স্কুট এয়ারলাইনসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে অন্তত ১৮০ কিশোরীকে যৌন নিপীড়ন এবং ৩৫০ টিরও বেশি অশ্লীল ভিডিও রেকর্ডের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় এক এমপির অভিযোগের পর পুলিশ দ্রুত তাকে আটক করে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।১০ মিনিট আগে
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল সময়ে ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জায়নবাদী মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলো নাৎসি জার্মানির কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ইসরায়েলের সদ্য অবমুক্ত হওয়া কিছু গোপন নথিতে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে।৪২ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে বর্তমান যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর কথা ভাবছেন না বলে জানিয়েছেন মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজের সাংবাদিক জোনাথন কার্ল। স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে তিনি এ তথ্য জানান।১ ঘণ্টা আগে
ভারতের ছত্তিশগড়ের শক্তি জেলায় একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিস্ফোরণে অন্তত ১৪ জন নিহত ও ২০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার বিকেলের ওই ঘটনার পর কেন্দ্রটিতে আরও বেশ কয়েকজন শ্রমিক আটকা পড়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করছে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে