Ajker Patrika
বরিশাল

জ্বালানি তেল মজুত করায় ৩ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
জ্বালানি তেল মজুত করায় ৩ ব্যবসায়ীকে জরিমানা
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের বাবুগঞ্জে জ্বালানি ও ভোজ্যতেল এবং এলপি গ্যাস সিলিন্ডার অবৈধভাবে মজুত করে অতিরিক্ত দামে বিক্রির অভিযোগে তিন ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কামরুন্নাহার তামান্না উপজেলার দেহেরগতি ও রহমতপুর ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে তিন ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেন। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয় থেকে জানা গেছে, বাবুগঞ্জে অসাধু ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে তেল ও গ্যাস মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেন এবং বেশি দামে বিক্রি করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ সন্ধ্যার দিকে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কামরুন্নাহার তামান্নার নেতৃত্বে প্রশাসন অভিযান চালায়।

এ সময় দেহেরগতি ইউনিয়নের রাকুদিয়া গ্রামের ব্যবসায়ী মনির সরদারের কাছে ২ হাজার ৩০০ লিটার জ্বালানি তেল, একই এলাকার নতুনহাটে এস এ করপোরেশনের মালিক আসিফ ইকবালের কাছে অর্ধশত এলপিজি সিলিন্ডার এবং রহমতপুর এলাকায় এস এম ট্রেডার্সের মালিক মাহবুব আলমের দোকানে ৩ হাজার লিটার ভোজ্যতেল মজুত পাওয়া যায়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিনজনকে জরিমানা করা হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) কামরুন্নাহার তামান্না জানান, জ্বালানি তেল মজুতের দায়ে মনির সরদারকে ১০ হাজার টাকা, এলপিজি মজুতের দায়ে মো. আসিফ ইকবালকে ৫০ হাজার টাকা এবং এস এম মাহবুব আলমকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

জ্বালানি তেল মজুত করায় ৩ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

জ্বালানি তেল মজুত করায় ৩ ব্যবসায়ীকে জরিমানা