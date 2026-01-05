Ajker Patrika

চট্টগ্রামে অস্ত্রের মুখে ৩৫টি সোনার বার ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০৫ জানুয়ারি ২০২৬, ২০: ২৪
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরীতে অটোরিকশা থামিয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৩৫টি স্বর্ণের বার ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে নগরীর পাঁচলাইশ থানার হামজারবাগ এলাকার হাজারি গলিতে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার দিন রাতে পাঁচলাইশ থানায় ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী মামলা করেছেন। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে মামলার বাদীর পরিচয় প্রকাশ করেনি পুলিশ।

আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল করিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্বর্ণ ছিনতাইয়ের ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ কাজ করছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।’

জানা গেছে, হাজারি গলির একটি স্বর্ণের দোকানের কারিগরেরা সিএনজিচালিত অটোরিকশায় স্বর্ণের বারগুলো বহন করছিলেন। পথে তাঁরা ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েন। এ সময় তাঁদের কাছে থাকা স্বর্ণের বার ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় ছিনতাইকারীরা। এরপর অস্ত্রধারীরা হিলভিউ আবাসিক এলাকার পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যায়। মামলার এজাহারে ছিনতাইকারীদের একজনের নাম সুমন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়:

স্বর্ণমামলাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবরছিনতাই
