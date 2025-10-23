Ajker Patrika
চাকসু, হল ও হোস্টেলের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ

চবি প্রতিনিধি 
সমাজবিজ্ঞান অডিটরিয়ামে চাকসু, হল ও হোস্টেলের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ। ছবি: আজকের পত্রিকা
সমাজবিজ্ঞান অডিটরিয়ামে চাকসু, হল ও হোস্টেলের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু), হল ও হোস্টেল সংসদ নির্বাচন-২০২৫-এ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অডিটরিয়ামে এই অনুষ্ঠান হয়।

শপথ অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক পাঠ করা হয়। চাকসুর নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথবাক্য পাঠ করান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইয়াহইয়া আখতার। তবে সম্প্রতি বুয়েটে ধর্ষণের ঘটনায় বিতর্কিত মন্তব্য করায় সমালোচনার মুখে শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেননি চাকসুর নির্বাহী সদস্য আকাশ দাস। চাকসুর প্রতিনিধিদের শপথপাঠ শেষে ৯টি ছাত্র হল ও পাঁচটি ছাত্রী হল এবং একটি হোস্টেল সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথবাক্য পাঠ করান নিজ নিজ হল ও হোস্টেলের প্রভোস্টরা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. শামীম উদ্দিন খান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন চাকসুর সাবেক ভিপি জসিম উদ্দিন সরকার, এস এম ফজলুল হক, জিএস মাহমুদুর রহমান মান্নাসহ অনেকে। সাবেক নেতারা চাকসু ও হল সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার আদায়কে প্রাধান্য এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।

দীর্ঘ ৩৫ বছর পর ১৫ অক্টোবর চাকসু, হল ও হোস্টেল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভিপি নির্বাচিত হন ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সম্প্রীতির শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের ইব্রাহিম হোসেন রনি, একই প্যানেল থেকে জিএস নির্বাচিত হন সাঈদ বিন হাবিব ও এজিএস নির্বাচিত হন ছাত্রদল প্যানেলের আইয়ুবুর রহমান তৌফিক।

বিশ্ববিদ্যালয়চট্টগ্রাম বিভাগশপথচাকসু নির্বাচন ২০২৫
চাঁদপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ট্রমা সেন্টারকে জরিমানা

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ট্রমা সেন্টারকে জরিমানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাঁদপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ট্রমা সেন্টারকে জরিমানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখার অভিযোগে চাঁদপুরে একটি ট্রমা সেন্টারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ বৃহস্পতিবার শহরের চেয়ারম্যানঘাট এলাকায় ফেমাস স্পেশালাইজড হসপিটাল অ্যান্ড ট্রমা সেন্টারকে এ জরিমানা করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান জানান, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ করার অপরাধে ওই হাসপাতাল মালিককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি পুনরায় এই ধরনের অনিয়ম করা থেকে বিরত থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেন। এ ছাড়া নিয়মিত মনিটরিং অংশ হিসেবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করা হয় এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও ভোক্তা অধিকারবিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য লিফলেট ও পাম্প লেট বিতরণ করা হয়।

জেলা পুলিশের একটি দল অভিযানে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

চাঁদপুরওষুধভোক্তা অধিকারজরিমানাজেলার খবর
নারায়ণগঞ্জে বার ভবন থেকে পড়ে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জে আইনজীবী সমিতির (বার) ভবনের ৫ম তলা থেকে পড়ে মো. রিপন মিয়া (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের নতুন কোর্ট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মো. রিপন মিয়া ভোলার লালমোহন উপজেলার মোস্তফা কবিরাজের ছেলে এবং ওই ভবনের রাজমিস্ত্রির ঠিকাদার। তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে শহরের দেওভোগ এলাকার ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

রিপন মিয়ার ছোট ভাই ইমাম হোসেন বলেন, ‘আমার ভাই অনেক দিন ধরেই রাজমিস্ত্রির ঠিকাদার হিসেবে কাজ করে আসছেন। এদিন আইনজীবী সমিতির ভবনের ৫ম তলায় কাজ শুরু হয়। কাজের শুরুতেই ভাই মিনি ক্রেন দিয়ে মাল ওঠানো পরীক্ষা করে দেখছিলেন।’

ক্রেন চালু করার সঙ্গে সঙ্গেই কম্পন সৃষ্টি হয়। সেই কম্পনে নিজে ধরে রাখতে না পেরে নিচে পড়ে যান। এরপর উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

খানপুর ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তানজিলা হারুন বলেন, হাসপাতালের নিয়ে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর শরীরের হাড়ের বিভিন্ন অংশ ভেঙে গেছে।

নারায়ণগঞ্জমৃত্যুজেলার খবর
কুমিল্লায় গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী ২ বন্ধু নিহত

কুমিল্লা প্রতিনিধি
রিজওয়ান আহমেদ শামিম ও নাজমুল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
রিজওয়ান আহমেদ শামিম ও নাজমুল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার দেবিদ্বারে নতুন মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বের হয়ে দুর্ঘটনায় দুই বন্ধু মারা গেছেন।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের খাদঘর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন চান্দিনা উপজেলার মাধাইয়া ইউনিয়নের মুরাদপুর গ্রামের রিজওয়ান আহমেদ শামিম (১৮) এবং কাদের প্রধানের ছেলে নাজমুল হোসেন (২৩)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শামিম বিকেলে নতুন মোটরসাইকেল নিয়ে তাঁর বন্ধু নাজমুলকে সঙ্গে করে শহর ও আশপাশের এলাকা ঘুরতে বের হন। রাতের দিকে দাউদকান্দি উপজেলার নতুন বাজারে চা খাওয়ার পর বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। হঠাৎ দেবিদ্বার উপজেলার খাদঘর এলাকায় অজ্ঞাতনামা গাড়ি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন তাঁরা। স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মুরাদপুরের বাসিন্দা এরশাদুল হক জানান, নতুন মোটরসাইকেল কেনার আনন্দে ওরা সারা দিন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কে ভাবতে পারত, সেই আনন্দ তাঁদের জন্য শেষ যাত্রা হয়ে দাঁড়াবে।

ইলিয়টগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহত ব্যক্তিদের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘাতক গাড়ি ও চালককে শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

কুমিল্লাদুর্ঘটনানিহতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরমোটরসাইকেল
দুই নৈশপ্রহরীকে কুপিয়ে স্বর্ণের দোকানে লুটপাট

ফরিদপুর প্রতিনিধি
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই নৈশপ্রহরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই নৈশপ্রহরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরে একটি বাজারের দুই নৈশপ্রহরীকে কুপিয়ে একটি স্বর্ণের দোকানের মালামাল নিয়ে গেছে হামলাকারীরা। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে শহরতলির বায়তুল আমান বাজারের মেঘলা জুয়েলার্সের দোকানে এ ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন বিলমামুদপুর এলাকার বাসিন্দা ফয়েজউদ্দিন মাতুব্বর (৪৫) ও মধুখালী উপজেলার রামকান্তপুর গ্রামের আকবর শেখ (৪৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় ফয়েজউদ্দিন বাজার পাহারা দিচ্ছিলেন। তিনি মেঘলা জুয়েলার্সের দোকানের সামনে গেলে হামলাকারীরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাঁকে জখম করে। ফয়েজউদ্দিন প্রাণ বাঁচাতে বাইতুল আমান জিরো পয়েন্টের দিকে দৌড়ে গেলে সেখানে উপস্থিত অপর এক নাইট গার্ড আকবরকেও হামলাকারীরা কুপিয়ে জখম করে। পরে তাঁদের চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

মেঘলা জুয়েলার্সের মালিক দিলীপ কুমার রায় বলেন, ‘ভোর ৪টার দিকে খবর পেয়ে ছুটে আসি। এসে দেখি, আমার দোকানের তালা ভাঙা, ভেতরে স্বর্ণালংকার রাখা আলমারিটা নেই। রাস্তায় আহত হয়ে নাইট গার্ড পড়ে ছিল।’

বাজার কমিটির সভাপতি আলাউল হোসেন তনু আজকের পত্রিকাকে বলেন, অল্প পরিমাণ স্বর্ণালংকারসহ নগদ কিছু টাকা নিয়ে গেছেন ডাকাত সদস্যরা। আহত নাইট গার্ডদের চিৎকারে হয়তো তড়িঘরি করে চলে যান তাঁরা। তিনি বলেন, ‘এ ঘটনায় বাজারের ব্যবসায়ীরা আতঙ্কে রয়েছেন। আমরা প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাই, ডাকাত দলকে গ্রেপ্তার করা হোক এবং আমাদের নিরাপত্তা দেওয়া হোক।’

এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আব্দুল্লাহ বিশ্বাস বলেন এটা ডাকাতি ছিল না, এটা একধরনের দস্যুতা। তারা সংখ্যায় ছিল তিনজন। তবে সিসিটিভি ক্যামেরায় আরও তিনজনকে দেখার বিষয়ে বলেন, রিকশায় আহত ব্যক্তিরা হতে পারেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ফরিদপুরঢাকা বিভাগহামলাজেলার খবর
