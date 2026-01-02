Ajker Patrika

ঘন কুয়াশায় মুন্সিগঞ্জে এক্সপ্রেসওয়েতে তিন দুর্ঘটনা, আহত ২০

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
লৌহজংয়ে দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারকর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
লৌহজংয়ে দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারকর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঘন কুয়াশায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর ও লৌহজংয়ে তিনটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত এক্সপ্রেসওয়ের পৃথক পৃথক স্থানে বাস, ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যানের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে শ্রীনগরের বেজগাঁও এলাকায়। সেখানে দ্রুতগতির ‘গোল্ডেন লাইন’ ও ‘সাদ আব্দুল্লাহ’ পরিবহনের দুটি বাসের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ হয়। এতে কয়েকজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়। রাত ১টার দিকে ঘন কুয়াশার মধ্যে লৌহজংয়ের মেদিনীমন্ডল এলাকায় বাস, ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যানের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সর্বশেষ দুর্ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে শ্রীনগরের ছনবাড়ী এলাকায়। ঘন কুয়াশার কারণে দৃষ্টিসীমা কমে আসায় সেখানে একটি বাস ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তিন দুর্ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

শ্রীনগর ফায়ার স্টেশন কর্মকর্তা দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে প্রথমে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। তবে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা ও ফরিদপুরের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

হাসাড়া হাইওয়ে থানা সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনাকবলিত একটি বাস ও একটি ট্রাক জব্দ করে থানায় রাখা হয়েছে। এক্সপ্রেসওয়েতে তীব্র কুয়াশার সময় যানবাহনের গতি সীমিত রাখতে চালকদের প্রতি বারবার অনুরোধ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

লৌহজংমুন্সিগঞ্জদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগশ্রীনগর
