ফুলবাড়ী সীমান্তে নিজের সার্ভিস রাইফেলের গুলিতে বিজিবি সদস্যের ‘আত্মহত্যা’

ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার সদর ইউনিয়নের গংগারহাট সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) এক সদস্য গুলিতে নিহত হয়েছেন। বিজিবির বরাত দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, নিহত নাসিম উদ্দিন নিজের সার্ভিস রাইফেলের গুলিতে ‘আত্মহত্যা’ করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
গংগারহাট সীমান্ত ফাঁড়ির সৈনিক ব্যারাকের কাছে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনা ঘটে বলে নিশ্চিত করেছেন ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ হাসান।
নিহত বিজিবি সদস্য নাসিম উদ্দিন (২৩) ঝিনাইদহ জেলা সদরের খাজুরা গ্রামের আবুল মন্ডলের ছেলে। লালমনিরহাট বিজিবি ১৫ ব্যাটালিয়নের ফুলবাড়ী গংগারহাট সীমান্ত ফাঁড়িতে সিপাহি পদে ছিলেন তিনি।
পুলিশ ও বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে বাহিনীর পোশাক পরে সার্ভিস রাইফেল নিয়ে টহলে বের হন নাসিম উদ্দিন। রাত পৌনে ১টার দিকে সীমান্ত ফাঁড়ির সীমানা প্রাচীরের ভেতর সৈনিক ব্যারাকের কাছে গুলির শব্দ পাওয়া যায়। বিজিবি সদস্যরা তখন ব্যারাকের কাছে গেলে নাসিম উদ্দিনকে বুকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত উদ্ধার করে ফুলবাড়ী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
সুরতহাল প্রতিবেদনেও গুলিটি নাসিম উদ্দিনের বুকের মাঝখানে ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
ফুলবাড়ী থানার ওসি মাহমুদ হাসান বলেন, বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই সিপাহি নিজের সার্ভিস রাইফেলের গুলিতে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন। এই ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এ বিষয়ে বিজিবি ৩৫ ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।
