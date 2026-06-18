Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

মিরসরাইয়ে পাহাড়ধসে কিশোর নিহত

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
মিরসরাইয়ে পাহাড়ধসে কিশোর নিহত
গতকাল রাত ৮টার দিকে মিরসরাইয়ের গেড়ামারা এলাকার বড়থলি গ্রামে পাহাড় কাটা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পাহাড়ের মাটি কাটতে গিয়ে পাহাড়ধসে মো. সায়েম (১৫) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার করেরহাট ইউনিয়নের গেড়ামারা এলাকার বড়থলি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সায়েম ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার নিজপানুয়া গ্রামের মৃত বশর আহমেদের ছেলে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, কয়েক মাস আগে সায়েম টিলার পাদদেশে একটি জায়গা কিনে সেখানে বসতভিটার জন্য মাটি ভরাটের কাজ শুরু করে। এ জন্য কয়েক দিন ধরে সে পাশের টিলা থেকে মাটি কাটছিল। বুধবার রাতেও মাটি কাটার সময় হঠাৎ টিলার একটি অংশ ধসে পড়ে। এতে সায়েম ও তার সঙ্গে থাকা সোহেল রানা নামে অপর এক কিশোর মাটিচাপা পড়ে।

খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন উদ্ধারকাজে অংশ নেন। প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সায়েমকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত সোহেল রানা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

সায়েমের মা ছালেহা বেগম বলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর অনেক কষ্টে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সংসার চালিয়ে আসছিলেন। একমাত্র ছেলেকেও হারিয়ে তিনি এখন দিশেহারা।

জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল হালিম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এর আগেই স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সায়েমের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিষয়:

মিরসরাইমৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগপাহাড়
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