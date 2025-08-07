Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

হামলা মামলায় চট্টগ্রাম সার কারখানার সিবিএ নেতা কারাগারে

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
আনিসুর রহমান জুয়েল। ছবি: সংগৃহীত
আনিসুর রহমান জুয়েল। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির মিছিলে হামলা মামলায় রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডের (সিইউএফএল) সিবিএর নেতা আনিসুর রহমান জুয়েলকে (৩৮) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানান কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন।

এর আগে গতকাল বুধবার রাতে সিইউএফএল বাজার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জুয়েল উপজেলার হাইলধর ইউনিয়নের পূর্ব মাইজপাড়া এলাকার মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে। তিনি শ্রমিক লীগ চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা শাখার সহ-শ্রমিক কল্যাণ সম্পাদক ও সিবিএর আইনবিষয়ক সম্পাদক।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার আনিসুর রহমান জুয়েলের বিরুদ্ধে ২০২০ সালের ২০ অক্টোবর আনোয়ারা উপজেলার কালাবিবি দিঘির মোড়ে বিএনপির মিছিলে হামলার অভিযোগে একটি মামলা রয়েছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর আনোয়ারা থানায় মামলাটি করেন তৌহিদ মিয়া (৩৪) নামের এক ব্যক্তি।

মামলাটিতে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, সাবেক অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খানসহ ১১২ জনকে আসামি করা হয়েছে। এ ছাড়া একই মামলায় হাইলধর ইউনিয়নের খাসখামা ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলমকেও (৫০) গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাকর্ণফুলীগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পিরোজপুরের কচুরিপানা রপ্তানি হচ্ছে ২৫ দেশে

ওসি-এসআই-কনস্টেবল চক্র: আখাউড়া ইমিগ্রেশনে টাকা দিলে সব হয়

তোমাদের যে কিছু করিনি, তা-ই ভাগ্য—ডাকাতির সময় দুই কিশোরীকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা

সাধুর বেশে এসে সাবেক স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা

বরিশাল-১: স্বপন-কুদ্দুসের দ্বন্দ্বে নির্বাচনের আগে দলে অস্থিরতা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

বরগুনায় চর দখলের প্রতিবাদে বামনায় কৃষকদের মানববন্ধন

বরগুনায় চর দখলের প্রতিবাদে বামনায় কৃষকদের মানববন্ধন

চাঁদাবাজি নিয়ে লাইভের পর সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

চাঁদাবাজি নিয়ে লাইভের পর সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

চট্টগ্রাম নগরে সেতু ধসে পড়ায় বন্ধ ছিল পাশের স্কুল-কলেজের ক্লাস

চট্টগ্রাম নগরে সেতু ধসে পড়ায় বন্ধ ছিল পাশের স্কুল-কলেজের ক্লাস

নেত্রকোনায় আদালতের রায়ে ৪ বছর পর ইউপি চেয়ারম্যান হলেন তাহের

নেত্রকোনায় আদালতের রায়ে ৪ বছর পর ইউপি চেয়ারম্যান হলেন তাহের