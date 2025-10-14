Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

শিক্ষকের সঙ্গে চলে গেল সব শিক্ষার্থীও

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
মাওলানা নুর উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত
মাওলানা নুর উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে এক মাদ্রাসাশিক্ষক চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির সব শিক্ষার্থী চলে গেছে বলে জানা গেছে। চট্টগ্রাম নগরের আকবরশাহ থানার শাপলা আবাসিক এলাকায় ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইসলামী একাডেমী নামের মাদ্রাসায় এই ঘটনা ঘটেছে।

চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়া ওই মাদ্রাসা শিক্ষকের নাম মাওলানা নুর উদ্দিন।

স্থানীয়রা জানায়, বর্তমানে শাপলা আবাসিক এলাকায় ইমাম নগর জামে মসজিদে মাদ্রাসাটির শিক্ষার্থীরা রয়েছে। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইসলামী একাডেমী মাদ্রাসা থেকে মসজিদটির দূরত্ব অন্তত ৭০ মিটার হবে।

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বলছে, তাদের মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও অর্থদাতা মোহাম্মদ ওমর ফারুক মাদ্রাসার মাওলানা নুর উদ্দিনকে প্রধান পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। গত ১২ সেপ্টেম্বর মাদ্রাসার চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে যান মাওলানা নুর উদ্দিন। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, তিনি মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে অধ্যয়নরত ১৫২ শিক্ষার্থীকে ভুল বুঝিয়ে ও প্রলোভিত করে তাঁর সঙ্গে অন্যত্র নিয়ে যান।

বর্তমানে মাদ্রাসাটির দায়িত্বে থাকা মাওলানা আল আমিন বলেন, ‘আমরা এই ঘটনায় থানায় একটা সাধারণ ডায়েরি করতে গেলে পুলিশ আমাদের জিডি গ্রহণ করেনি। বর্তমানে আদালতে একটি মামলার প্রস্তুতি চলছে। কারণ বাচ্চাদের কিছু হলে আইনগতভাবে এর দায়ভার তো আমাদের নিতে হবে। সেসব শিক্ষার্থী এই মাদ্রাসার রেজিস্টার্ডভুক্ত।’

আকবর শাহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার কাছে এই নামের কোনো মাদ্রাসার কেউ অভিযোগ নিয়ে আসেননি। আমি এই ঘটনা সম্পর্কে জানিও না।’ ওসি আরও বলেন, ‘থানায় প্রত্যেক নাগরিকের আইনগত সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাঁদের থানায় আসতে বলেন। তাঁদের অভিযোগ শুনে আমরা অবশ্যই প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেব।’

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে মাওলানা নুর উদ্দিন বলেন, ‘সেখান থেকে শিক্ষার্থীদের আমি জোর করে নিয়ে আসেনি, তারা স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে চলে এসেছে। বর্তমানে আমি আলাদা একটি মাদ্রাসা গড়ে তুলছি।’ শিক্ষার্থীদের মসজিদে রাখার বিষয়ে নুর উদ্দিন বলেন, ‘আমি মসজিদের ইমাম। সেই হিসেবে এলাকাবাসীর সম্মতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের আপাতত মসজিদের ভেতরে রাখা হচ্ছে। তাদের জন্য একটা স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে, সেটার কাজ শেষ হলে সেখানে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হবে।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাশিক্ষার্থীশিক্ষকচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুরু থেকে শেষ: হংকংয়ের মাটিতে বাংলাদেশের ড্র

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

ভারতে আত্মহত্যা করা পুলিশকে ‘দুর্নীতিবাজ’ বলে তদন্ত কর্মকর্তারও আত্মহত্যা, রেখে গেলেন তিন পাতার ‘সুইসাইড নোট’

সখীপুরে শ্রমিক দল নেতার বিরুদ্ধে শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

নির্দেশনার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনে সতর্কতা মানা হচ্ছে না: ফায়ার সার্ভিসের ডিজি

নির্দেশনার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনে সতর্কতা মানা হচ্ছে না: ফায়ার সার্ভিসের ডিজি

রাকসু নির্বাচন: জরিপে শীর্ষ তিন পদেই এগিয়ে শিবির-সমর্থিত প্যানেল

রাকসু নির্বাচন: জরিপে শীর্ষ তিন পদেই এগিয়ে শিবির-সমর্থিত প্যানেল

ঢামেকে ডিএনএ পরীক্ষার পর ১৬ মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে

ঢামেকে ডিএনএ পরীক্ষার পর ১৬ মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে

নরসিংদীতে আদালতের গারদ থেকে আসামির পলায়ন

নরসিংদীতে আদালতের গারদ থেকে আসামির পলায়ন