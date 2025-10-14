শিক্ষকের সঙ্গে চলে গেল সব শিক্ষার্থীও

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে এক মাদ্রাসাশিক্ষক চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির সব শিক্ষার্থী চলে গেছে বলে জানা গেছে। চট্টগ্রাম নগরের আকবরশাহ থানার শাপলা আবাসিক এলাকায় ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইসলামী একাডেমী নামের মাদ্রাসায় এই ঘটনা ঘটেছে।
চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়া ওই মাদ্রাসা শিক্ষকের নাম মাওলানা নুর উদ্দিন।
স্থানীয়রা জানায়, বর্তমানে শাপলা আবাসিক এলাকায় ইমাম নগর জামে মসজিদে মাদ্রাসাটির শিক্ষার্থীরা রয়েছে। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইসলামী একাডেমী মাদ্রাসা থেকে মসজিদটির দূরত্ব অন্তত ৭০ মিটার হবে।
মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বলছে, তাদের মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও অর্থদাতা মোহাম্মদ ওমর ফারুক মাদ্রাসার মাওলানা নুর উদ্দিনকে প্রধান পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। গত ১২ সেপ্টেম্বর মাদ্রাসার চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে যান মাওলানা নুর উদ্দিন। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, তিনি মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে অধ্যয়নরত ১৫২ শিক্ষার্থীকে ভুল বুঝিয়ে ও প্রলোভিত করে তাঁর সঙ্গে অন্যত্র নিয়ে যান।
বর্তমানে মাদ্রাসাটির দায়িত্বে থাকা মাওলানা আল আমিন বলেন, ‘আমরা এই ঘটনায় থানায় একটা সাধারণ ডায়েরি করতে গেলে পুলিশ আমাদের জিডি গ্রহণ করেনি। বর্তমানে আদালতে একটি মামলার প্রস্তুতি চলছে। কারণ বাচ্চাদের কিছু হলে আইনগতভাবে এর দায়ভার তো আমাদের নিতে হবে। সেসব শিক্ষার্থী এই মাদ্রাসার রেজিস্টার্ডভুক্ত।’
আকবর শাহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার কাছে এই নামের কোনো মাদ্রাসার কেউ অভিযোগ নিয়ে আসেননি। আমি এই ঘটনা সম্পর্কে জানিও না।’ ওসি আরও বলেন, ‘থানায় প্রত্যেক নাগরিকের আইনগত সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাঁদের থানায় আসতে বলেন। তাঁদের অভিযোগ শুনে আমরা অবশ্যই প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেব।’
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে মাওলানা নুর উদ্দিন বলেন, ‘সেখান থেকে শিক্ষার্থীদের আমি জোর করে নিয়ে আসেনি, তারা স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে চলে এসেছে। বর্তমানে আমি আলাদা একটি মাদ্রাসা গড়ে তুলছি।’ শিক্ষার্থীদের মসজিদে রাখার বিষয়ে নুর উদ্দিন বলেন, ‘আমি মসজিদের ইমাম। সেই হিসেবে এলাকাবাসীর সম্মতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের আপাতত মসজিদের ভেতরে রাখা হচ্ছে। তাদের জন্য একটা স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে, সেটার কাজ শেষ হলে সেখানে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হবে।’
চট্টগ্রামে এক মাদ্রাসাশিক্ষক চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির সব শিক্ষার্থী চলে গেছে বলে জানা গেছে। চট্টগ্রাম নগরের আকবরশাহ থানার শাপলা আবাসিক এলাকায় ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইসলামী একাডেমী নামের মাদ্রাসায় এই ঘটনা ঘটেছে।
চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়া ওই মাদ্রাসা শিক্ষকের নাম মাওলানা নুর উদ্দিন।
স্থানীয়রা জানায়, বর্তমানে শাপলা আবাসিক এলাকায় ইমাম নগর জামে মসজিদে মাদ্রাসাটির শিক্ষার্থীরা রয়েছে। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ইসলামী একাডেমী মাদ্রাসা থেকে মসজিদটির দূরত্ব অন্তত ৭০ মিটার হবে।
মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বলছে, তাদের মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও অর্থদাতা মোহাম্মদ ওমর ফারুক মাদ্রাসার মাওলানা নুর উদ্দিনকে প্রধান পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। গত ১২ সেপ্টেম্বর মাদ্রাসার চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে যান মাওলানা নুর উদ্দিন। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, তিনি মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে অধ্যয়নরত ১৫২ শিক্ষার্থীকে ভুল বুঝিয়ে ও প্রলোভিত করে তাঁর সঙ্গে অন্যত্র নিয়ে যান।
বর্তমানে মাদ্রাসাটির দায়িত্বে থাকা মাওলানা আল আমিন বলেন, ‘আমরা এই ঘটনায় থানায় একটা সাধারণ ডায়েরি করতে গেলে পুলিশ আমাদের জিডি গ্রহণ করেনি। বর্তমানে আদালতে একটি মামলার প্রস্তুতি চলছে। কারণ বাচ্চাদের কিছু হলে আইনগতভাবে এর দায়ভার তো আমাদের নিতে হবে। সেসব শিক্ষার্থী এই মাদ্রাসার রেজিস্টার্ডভুক্ত।’
আকবর শাহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার কাছে এই নামের কোনো মাদ্রাসার কেউ অভিযোগ নিয়ে আসেননি। আমি এই ঘটনা সম্পর্কে জানিও না।’ ওসি আরও বলেন, ‘থানায় প্রত্যেক নাগরিকের আইনগত সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাঁদের থানায় আসতে বলেন। তাঁদের অভিযোগ শুনে আমরা অবশ্যই প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেব।’
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে মাওলানা নুর উদ্দিন বলেন, ‘সেখান থেকে শিক্ষার্থীদের আমি জোর করে নিয়ে আসেনি, তারা স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে চলে এসেছে। বর্তমানে আমি আলাদা একটি মাদ্রাসা গড়ে তুলছি।’ শিক্ষার্থীদের মসজিদে রাখার বিষয়ে নুর উদ্দিন বলেন, ‘আমি মসজিদের ইমাম। সেই হিসেবে এলাকাবাসীর সম্মতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের আপাতত মসজিদের ভেতরে রাখা হচ্ছে। তাদের জন্য একটা স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে, সেটার কাজ শেষ হলে সেখানে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হবে।’
ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বারবার প্রচার ও নির্দেশনা দেওয়ার পরও কেমিক্যাল গুদাম স্থাপনের বিষয়ে সতর্কতা মানা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল।১ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন-২০২৫-এর নেতৃত্ব নির্ধারণে পরিচালিত এক জরিপে শীর্ষ তিনটি পদ—সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে এগিয়ে রয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’।৪ মিনিট আগে
রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর কেমিক্যাল গোডাউন ও পোশাক কারখানায় লাগা আগুনে ১৬ জনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আগামীকাল বুধবার ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।৭ মিনিট আগে
নরসিংদী জেলা ও দায়রা জজ আদালতের গারদখানা থেকে পালিয়েছেন সাগর (৩২) নামের ডাকাতির প্রস্তুতি মামলার এক আসামি। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে আদালত থেকে পুলিশ হেফাজতে কারাগারে পাঠানোর সময় গারদ থেকে বের করলে এ ঘটনা ঘটে।১৩ মিনিট আগে