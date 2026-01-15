পটুয়াখালী-১: বিএনপির পৌর ও তিন উপজেলা কমিটি স্থগিত

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালী-১ (সদর, মির্জাগঞ্জ ও দুমকি) আসনের আওতাধীন একটি পৌরসভা ও তিনটি উপজেলা বিএনপির কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পটুয়াখালী পৌরসভা বিএনপি, সদর উপজেলা বিএনপি, দুমকি উপজেলা বিএনপি ও মির্জাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির বিদ্যমান কমিটিগুলো দলীয় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।
নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী। মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে পৌরসভা ও তিন উপজেলা কমিটির নেতারা তাঁর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছেন না, এমন অভিযোগ করেন তিনি।
এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান টোটন বলেন, ‘বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতের কারণ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি। তাই আমরা নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারছি না। তবে আমাদের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতারা ধানের শীষের প্রার্থীর সঙ্গেই কাজ করছেন।’
পটুয়াখালী-১ (সদর, মির্জাগঞ্জ ও দুমকি) আসনের আওতাধীন একটি পৌরসভা ও তিনটি উপজেলা বিএনপির কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পটুয়াখালী পৌরসভা বিএনপি, সদর উপজেলা বিএনপি, দুমকি উপজেলা বিএনপি ও মির্জাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির বিদ্যমান কমিটিগুলো দলীয় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।
নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী। মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে পৌরসভা ও তিন উপজেলা কমিটির নেতারা তাঁর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছেন না, এমন অভিযোগ করেন তিনি।
এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান টোটন বলেন, ‘বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতের কারণ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি। তাই আমরা নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারছি না। তবে আমাদের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতারা ধানের শীষের প্রার্থীর সঙ্গেই কাজ করছেন।’
ঢাকার কলোনি-আশুলিয়া মহাসড়কে চলন্ত বাসে এক নারী যাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় টাঙ্গাইল থেকে বাসের চালকসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় হালদা নদীর উপশাখা থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় একজনকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে তিনটহরী ইউনিয়নের চেঙ্গুছড়া এলাকায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা তাহিরা এই ভ্রাম্যমাণ আদালত৩০ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জ-৩ (সদর ও সাটুরিয়া) আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী আতাউর রহমান আতাকে মানসিক রোগী আখ্যায়িত করেছেন জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক লিটন।৩৩ মিনিট আগে
নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মকছেদুল মোমিনকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল ফারুক তাঁকে এই জরিমানা করেন।৩৭ মিনিট আগে