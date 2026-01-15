Ajker Patrika

পটুয়াখালী-১: বিএনপির পৌর ও তিন উপজেলা কমিটি স্থগিত

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালী-১ (সদর, মির্জাগঞ্জ ও দুমকি) আসনের আওতাধীন একটি পৌরসভা ও তিনটি উপজেলা বিএনপির কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পটুয়াখালী পৌরসভা বিএনপি, সদর উপজেলা বিএনপি, দুমকি উপজেলা বিএনপি ও মির্জাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির বিদ্যমান কমিটিগুলো দলীয় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।

নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পটুয়াখালী-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী। মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে পৌরসভা ও তিন উপজেলা কমিটির নেতারা তাঁর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছেন না, এমন অভিযোগ করেন তিনি।

এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান টোটন বলেন, ‘বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতের কারণ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি। তাই আমরা নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারছি না। তবে আমাদের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতারা ধানের শীষের প্রার্থীর সঙ্গেই কাজ করছেন।’

