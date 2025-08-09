Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ট্রেনে কাটা পড়ে একজন নিহত

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের সোনাপাহাড় এলাকায় চাঁদপুরগামী আন্তনগর মেঘনা এক্সপ্রেসের নিচে তিনি কাটা পড়েন।

নিহত ব্যক্তির নাম রেহানউদ্দিন সোহাগ (৫০)। তিনি কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার দক্ষিণ রসুলপুরের আবুল কাশেমের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শ্বশুরবাড়ি জোরারগঞ্জ এলাকায় বসবাস করে আসছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সোহাগ স্থানীয় মামা ফকিরের আস্তানা এলাকায় রেললাইনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ দ্রুতগতির একটি ট্রেন তাঁর মুখোমুখি চলে এলে তিনি আর সরে যাওয়ার সুযোগ পাননি। ট্রেনে কাটা পড়ে তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। খবর পেয়ে লাশের অংশগুলো উদ্ধার করেন সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. আশরাফ সিদ্দিক বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই এবং দেহের খণ্ডিত অংশগুলো উদ্ধার করি। পরবর্তী সময়ে আইনিপ্রক্রিয়া শেষে তা পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাদুর্ঘটনানিহতচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনের আগে এসআই-এএসআইদের ব্যক্তিগত তথ্য তালাশে পুলিশ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ক্রয় চুক্তি স্থগিত করেছে ভারত

লুটপাটে শেষ ৫ কোটির প্রকল্প: ইউএনও-উপজেলা প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে শুনানি কাল

যারা একাত্তরে ফিরতে চায়, তারা চব্বিশ অস্বীকার করে: নাহিদ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

সম্পর্কিত

সাড়ে ৭২ লাখ টাকার জাল-মাছ জব্দ

সাড়ে ৭২ লাখ টাকার জাল-মাছ জব্দ

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় আরেক আসামি কিশোরগঞ্জে গ্রেপ্তার

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় আরেক আসামি কিশোরগঞ্জে গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে মদ্যপ অবস্থায় আইল্যান্ডে গাড়ি তুলে ধরা ৮ মামলার আসামি

রাজশাহীতে মদ্যপ অবস্থায় আইল্যান্ডে গাড়ি তুলে ধরা ৮ মামলার আসামি

চট্টগ্রামে ট্রেনে কাটা পড়ে একজন নিহত

চট্টগ্রামে ট্রেনে কাটা পড়ে একজন নিহত