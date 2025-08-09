চট্টগ্রামে ট্রেনে কাটা পড়ে একজন নিহত

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের সোনাপাহাড় এলাকায় চাঁদপুরগামী আন্তনগর মেঘনা এক্সপ্রেসের নিচে তিনি কাটা পড়েন।
নিহত ব্যক্তির নাম রেহানউদ্দিন সোহাগ (৫০)। তিনি কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার দক্ষিণ রসুলপুরের আবুল কাশেমের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শ্বশুরবাড়ি জোরারগঞ্জ এলাকায় বসবাস করে আসছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সোহাগ স্থানীয় মামা ফকিরের আস্তানা এলাকায় রেললাইনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ দ্রুতগতির একটি ট্রেন তাঁর মুখোমুখি চলে এলে তিনি আর সরে যাওয়ার সুযোগ পাননি। ট্রেনে কাটা পড়ে তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। খবর পেয়ে লাশের অংশগুলো উদ্ধার করেন সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা।
বিষয়টি নিশ্চিত করে রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. আশরাফ সিদ্দিক বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই এবং দেহের খণ্ডিত অংশগুলো উদ্ধার করি। পরবর্তী সময়ে আইনিপ্রক্রিয়া শেষে তা পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
