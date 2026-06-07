রেলক্রসিংয়ে বালুবাহী ট্রাক আটকে গেলে ধাক্কা, বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় বালুবাহী একটি মিনি ট্রাক রেললাইনে আটকে গেলে পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। রোববার (৭ জুন) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার সোনাপাহাড় এলাকায় পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের ঢাকামুখী আপ লাইনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ট্রাকটি দুমড়েমুচড়ে রেললাইনের ওপর ছিটকে পড়ে, তবে বড় ধরনের কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
রেলওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোনাপাহাড় এলাকায় একটি রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় বালুবাহী মিনি ট্রাকটি রেললাইনে আটকে যায়। এ সময় চট্টগ্রাম থেকে সিলেটগামী পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ট্রেনটি দ্রুত এগিয়ে এলে ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকারী নেমে নিরাপদ স্থানে সরে যান। পরে ট্রেনটি ট্রাকটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়।
ট্রেনের যাত্রী ইকবাল হোসেন জানান, সকাল ৮টায় চট্টগ্রাম থেকে যাত্রা শুরুর পর জোরারগঞ্জ এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ বিকট শব্দে ট্রেন কেঁপে ওঠে। এতে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর ট্রেন থামলে যাত্রীরা নেমে আসেন। তবে কেউ আহত হননি।
চিনকি আস্তানা রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার সিরাজুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনার কারণে প্রায় দেড় ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। পরে উদ্ধারকারী দল ট্রাকটি সরিয়ে নিলে বেলা ১১টার দিকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় এবং পাহাড়িকা এক্সপ্রেস পুনরায় সিলেটের উদ্দেশে যাত্রা করে।
সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ দীপক দেওয়ান বলেন, দুর্ঘটনায় ট্রাকটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বড় ধরনের কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। পরে ট্রাকটি সরিয়ে নেওয়ার পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
ভাতা বৃদ্ধি, বাধ্যতামূলক শিক্ষানবিশকাল বাতিল এবং বিসিএসে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানোর দাবিসহ ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা। সারা দেশে ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে রোববার থেকে এই কর্মবিরতি শুরু করেন তাঁরা।৫ মিনিট আগে
রায়ে আসামি সোহেলকে ৫ লাখ টাকা এবং স্বপ্নাকে ২ দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। অর্থদণ্ডের টাকা শিশুটির পরিবারকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। টাকা দিতে না পারলে আসামিদের স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।১৩ মিনিট আগে
দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মাসের বন্দিদশা শেষে নিজ দেশে ও পরিবারের কাছে ফিরছেন ৯১ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী। শনিবার ভারতের ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্যবন্দর থেকে চারটি মাছ ধরার ট্রলারসহ ৯১ জেলেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক জলসীমানার উদ্দেশে রওনা দেয় ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড।৪০ মিনিট আগে
সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার জাফলং সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ, পুশ ইনসহ বিভিন্ন সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে স্থানীয় জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ টহল জোরদার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) ৪৮ বিজিবি।৪৪ মিনিট আগে