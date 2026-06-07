Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

রেলক্রসিংয়ে বালুবাহী ট্রাক আটকে গেলে ধাক্কা, বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
রেলক্রসিংয়ে বালুবাহী ট্রাক আটকে গেলে ধাক্কা, বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা
ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকটি দুমড়েমুচড়ে রেললাইনের ওপর ছিটকে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় বালুবাহী একটি মিনি ট্রাক রেললাইনে আটকে গেলে পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। রোববার (৭ জুন) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার সোনাপাহাড় এলাকায় পূর্বাঞ্চল রেলওয়ের ঢাকামুখী আপ লাইনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ট্রাকটি দুমড়েমুচড়ে রেললাইনের ওপর ছিটকে পড়ে, তবে বড় ধরনের কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

রেলওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোনাপাহাড় এলাকায় একটি রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় বালুবাহী মিনি ট্রাকটি রেললাইনে আটকে যায়। এ সময় চট্টগ্রাম থেকে সিলেটগামী পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ট্রেনটি দ্রুত এগিয়ে এলে ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকারী নেমে নিরাপদ স্থানে সরে যান। পরে ট্রেনটি ট্রাকটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়।

ট্রেনের যাত্রী ইকবাল হোসেন জানান, সকাল ৮টায় চট্টগ্রাম থেকে যাত্রা শুরুর পর জোরারগঞ্জ এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ বিকট শব্দে ট্রেন কেঁপে ওঠে। এতে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর ট্রেন থামলে যাত্রীরা নেমে আসেন। তবে কেউ আহত হননি।

ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকটি দুমড়েমুচড়ে রেললাইনের ওপর ছিটকে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকটি দুমড়েমুচড়ে রেললাইনের ওপর ছিটকে পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চিনকি আস্তানা রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার সিরাজুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনার কারণে প্রায় দেড় ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। পরে উদ্ধারকারী দল ট্রাকটি সরিয়ে নিলে বেলা ১১টার দিকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় এবং পাহাড়িকা এক্সপ্রেস পুনরায় সিলেটের উদ্দেশে যাত্রা করে।

সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ দীপক দেওয়ান বলেন, দুর্ঘটনায় ট্রাকটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বড় ধরনের কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। পরে ট্রাকটি সরিয়ে নেওয়ার পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলামিরসরাইদুর্ঘটনাট্রেন দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগ
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