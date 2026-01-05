Ajker Patrika

গ্যাস সিলিন্ডার বেশি দামে বিক্রির দায়ে ডিলারকে জরিমানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত দামে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অপরাধে এক ডিলারকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) দুপুরে সদর উপজেলার রাধিকা বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ইফতেখারুল আলম রিজভী।

ইফতেখারুল আলম জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় অতিরিক্ত দামে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করা হচ্ছে—এমন অভিযোগের ভিত্তিতে দুপুরে সদর উপজেলার রাধিকা বাজার এলাকায় এলপিজি গ্যাস বিক্রির ডিলার মায়ের দোয়া প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে দেখা যায়, মায়ের দোয়া প্রতিষ্ঠানের ডিলার মো. হেলাল মিয়া সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য আদায় এবং মূল্যতালিকা না ঝুলিয়ে সিলিন্ডার গ্যাস বিক্রি করছিলেন। পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর বিভিন্ন ধারায় ডিলার মো. হেলাল মিয়াকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি তাঁকে এই অপরাধগুলো সংশোধন করার জন্য সর্তক করে দেওয়া হয়। জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

