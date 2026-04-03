Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

এবার চট্টগ্রামে ফেরিতে উঠতে গিয়ে নদীতে পড়ে গেল ট্রাক

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে ফেরিতে উঠতে গিয়ে কর্ণফুলী নদীতে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছে একটি ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

এবার চট্টগ্রামে ফেরিতে উঠতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক কর্ণফুলী নদীতে পড়ে তলিয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) রাত সাড়ে ৯ টার দিকে কালুরঘাট ব্রিজের বোয়ালখালী উপজেলা অংশে এ ঘটনা ঘটেছে।

দুর্ঘটনার পর ট্রাক থেকে নদীতে লাফ দেওয়া একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আরও একজন নিখোঁজ থাকার তথ্য ফায়ার সার্ভিসকে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। কিন্তু বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারেনি সংস্থাটি।

গত ২৫ মার্চ রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ঘাট থেকে ফেরিতে উঠতে গিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস পদ্মা নদীতে ডুবে ২৬ জনের প্রাণহানির ঘটনার ঠিক ৮ দিনের মাথায় এ ঘটনা ঘটল।

কর্ণফুলীতে ডুবে নিখোঁজের খবরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত চেষ্টা করেও কাউকে পাননি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নদী থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা ব্যক্তিকে ট্রাকের চালক বলে শনাক্ত করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তাঁর নাম মো. ওসমান। তিনি কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার মোজাফফর আহমেদের ছেলে। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া থানাধীন কালামিয়া বাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন।

ওসমানকে গুরুতর অবস্থায় প্রথমে বোয়ালখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিসের বোয়ালখালী সাব স্টেশনের কর্মকর্তা অলক চাকমা বলেন, 'দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি নদীতে তলিয়ে গেছে। সেখান থেকে একজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ট্রাকচালকের সহকারী নিখোঁজ বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। কিন্তু বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তারপরও নিখোঁজের খবরে আমাদের টিম ঘটনাস্থলে কাজ করেছে।'

অলক আরও বলেন, 'শুক্রবার সকালে আমরা আবার নদীতে উদ্ধার অভিযান চালাব।'

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউল আবুল সরকারের জামিন

৪ শতাধিক ভুয়া ভোটার রেখেই খুলনা চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন আয়োজন চেষ্টার অভিযোগ

