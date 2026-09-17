Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

নিউ মার্কেটে কাপড়ের গুদামে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
নিউ মার্কেটে কাপড়ের গুদামে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালি থানাধীন নিউ মার্কেটের বি ব্লকের একটি কাপড়ের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের আধা ঘণ্টার দ্রুত প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে মার্কেটটির তৃতীয় তলায় অবস্থিত ওই গুদামটিতে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনেন।

চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা জানান, অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই নন্দনকানন স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করে এবং আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা নিয়ন্ত্রণে আনে।

তিনি আরও জানান, তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। তদন্তের পর আগুনের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগঅগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
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