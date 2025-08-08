Ajker Patrika
ঘরে তান্ত্রিক বৈদ্যের গলাকাটা লাশ উদ্ধার, বাইরে ঝুলছিল তালা

ফটিকছড়ি সংবাদদাতানিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আবুল মনছুর। ছবি: সংগৃহীত
আবুল মনছুর। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় আবুল মনছুর (৫০) নামের তান্ত্রিক বৈদ্যকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শুক্রবার দুপুরে ফটিকছড়ি পৌরসভার রাঙ্গামাটিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি ঘর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

আবুল মনছুর হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের খামারিপাড়ার শফি আলমের ছেলে।

নিহতের মা জাহানারা বেগম বলেন, ‘আমার ছেলে তান্ত্রিক বৈদ্যের কাজ করত। মাঝেমধ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পে বরাদ্দ পাওয়া মেয়ের ওই ঘরে থাকত। গত বুধবার রাতে কয়েকজন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। এরপর রাতে খাওয়া-দাওয়ার জন্য ঘরে তাঁকে ডাকতে গেলে তালাবদ্ধ দেখি। তাঁর থাকার ঘরের বাইরে থেকে দুটি তালা লাগানো ছিল। শুক্রবার সকালে দুর্গন্ধ পাওয়ায় প্রতিবেশীরা তালা ভেঙে প্রবেশ করে এবং রান্নাঘরে তাঁর গলাকাটা লাশ দেখতে পান। এরপর স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেন।

আবুল মনছুরের স্ত্রী আয়েশা বেগম বলেন, ‘আমার স্বামী মাঝেমধ্যে আশ্রয়ণের ঘরে আসতেন। তিনি বৈদ্যের কাজ করেন। এর বাইরে কোনো কাজ করেন না। তাঁর সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল বলে জানা নেই।’

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর আহম্মেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে আবুল মনছুরের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করবে বলে জানিয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

