Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেলেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৬, ২২: ১৮
ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেলেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা
নিহত ফখরুদ্দিন বাবলু। ছবি: সংগৃহীত

চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের এক সাবেক নেতার মৃত্যু হয়েছে। ফখরুদ্দিন বাবলু নামে ওই ব্যক্তি ৮০’র দশকে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে চট্টগ্রাম নগরীর ষোলশহর রেলস্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফখরুদ্দিন বাবলু চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ শাখার ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ছিলেন। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার কাঞ্চনা গ্রামে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ষোলশহর রেলস্টেশনে একটি চলন্ত ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করছিলেন বাবলু। এ সময় অসাবধানতাবশত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রেনের নিচে পড়ে যান তিনি। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এই বিষয়ে চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরুল হুদা বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া নেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সরকারের শেষদিকে তিনি কারাগারে ছিলেন ৬ মাস। আওয়ামী লীগের সাবেক দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়ার দেওয়া মামলায় তিনি জেলে ছিলেন। ওই সময় বিপ্লব বড়ুয়ার দেওয়া মামলায় তাঁর সঙ্গে জেলে থাকা আরেক সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ সাজ্জাত হোসেন বলেন, ‘বিপ্লব বড়ুয়ার দেওয়া ভিত্তিহীন মামলায় দীর্ঘ ৬টি মাস তিনি আমার সঙ্গে কারাগারে বন্দী ছিলেন। কারাজীবনের সেই কঠিন ও অন্ধকার দিনগুলোতে তিনি আমার পাশে ছিলেন এক বটবৃক্ষের মতো।’

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