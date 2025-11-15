মোবাইল মেরামতের টাকা চাইতে গিয়ে খুন, মূল হোতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে এনায়েত বাজারে পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে আকাশ ঘোষ (২৬) নামের যুবক খুনের ঘটনায় মূলহোতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। এ সময় হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়।
গতকাল শুক্রবার রাতে ও নগরের রেয়াজউদ্দিন বাজার, চৈতন্যগলি ও উপজেলা চন্দনাইশের রওশানাঘাট এলাকা থেকে এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—মূলহোতা মো. সানি ও তাঁর ভাই ইউসুফ এবং শাকিল আলম নামে সানির এক সহযোগী।
আজ শনিবার সকালে এ ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করে র্যাব-৭, চান্দগাঁও ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মো. তাওহিদুল ইসলাম জানান, পেশায় মোবাইল মেকানিক আকাশ ঘোষের দোকানে এক মাস আগে সানি নামে এক যুবক মোবাইলে ডিসপ্লে পাল্টিয়েছিলেন। সেই বাবদ সানি ১ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে কিছু টাকা দিয়ে বাকিটা পরে দেবেন বলেছিলেন। এটি নিয়ে দু’জনের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। ঘটনার দিন সানির ডাকে আকাশ সেই পাওনা টাকা চাইতে গেলে তাঁকে ছুরিকাঘাত করা হয়।
র্যাব কর্মকর্তা জানান, এই হত্যাকাণ্ডের মূলহোতা সানি। খুনের ঘটনার পর তিনি চন্দনাইশ থানাধীন রওশানাঘাট এলাকায় মামার বাড়িতে আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তথ্য পেয়ে পরে সেখান থেকে সানিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১টার দিকে চট্টগ্রাম নগরীর এনায়েত বাজার এলাকায় আকাশ ঘোষকে ছুরিকাঘাত করা হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ওই ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজে আকাশ ঘোষের সঙ্গে এক যুবকের ধস্তাধস্তির করতে দেখা গেছে। এ সময় পাশে আরও কয়েকজন যুবক ও নারীর উপস্থিতি দেখা যায়। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে ওই যুবক আকাশকে ছুরিকাঘাত করেন। এ সময় স্থানীয় কয়েকজন তাঁদের ছাড়াতে আসে। পরে ওই যুবক ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। আকাশ ঘোষ সেখানে ঢলে পড়েন।
জানা যায়, নিহত আকাশ নগরীর এনায়েত বাজার গোয়ালপাড়া পুকুরপাড় এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্ত সানিও এনায়েত বাজার এলাকার বাসিন্দা।
রামগড় (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলা সদরের খান কমপ্লেক্স থেকে অবৈধ ভিওআইপি (ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল) কার্যক্রমের অভিযোগে দুই চীনা নাগরিকসহ আটক তিনজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ। বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়। আজ শনিবার তাঁদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে খাগড়াছড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে।
রামগড় থানার পুলিশ জানায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশি নাগরিকদের অবস্থানের জন্য বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন। এই অনুমতি ছাড়াই দুই চীনা নাগরিক রামগড়ে অবস্থান করছিলেন, এমন তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার রাতে পুলিশ ওই কক্ষে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় কক্ষটিতে রাখা বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। পরে ঢাকা থেকে বিটিআরসির বিশেষজ্ঞ দল এসে ডিভাইসগুলো পরীক্ষা করে ভিওআইপির অবৈধ ব্যবহার নিশ্চিত করে।
অভিযানে কক্ষটি থেকে সিমবক্স, রাউটার, কানেকশন প্যানেল, অ্যান্টেনা, এনভিআর মেশিন, পিওই সুইচসহ ৬০টির বেশি ডিভাইস জব্দ করা হয়। এসব ডিভাইস ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন জালিয়াতি চালানো হচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে বিটিআরসি। এতে সরকারের উল্লেখযোগ্য রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান। পরে বিটিআরসির উপসহকারী পরিচালক মোশারফ হোসেন বাদী হয়ে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেন।
গ্রেপ্তার চীনা নাগরিকেরা হলেন জিয়াং চেংটং (৩৩) এবং তাং তংউ (৩২)। তাঁরা চট্টগ্রামের খুলশী আবাসিক এলাকায় বসবাস করছিলেন। একই মামলায় চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর মো. আসিফ উদ্দিনকেও (২৫) গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
রামগড় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন বলেন, ‘জব্দ করা সরঞ্জামগুলো অবৈধ কলরাউটিংয়ে ব্যবহৃত হচ্ছিল। বিটিআরসি তা নিশ্চিত করার পরই মামলার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ধরনের আরও কোনো চক্র এলাকায় সক্রিয় আছে কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে। গ্রেপ্তার তিনজনকে শনিবার (১৫ নভেম্বর) আদালতে পাঠানো হয়েছে।’
কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় পানিতে ডুবে আবদুল্লাহ (১) ও জোসনা আকতার (৮) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকাল ৯টায় উপজেলার কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বড় মৌলভি বাড়ির পুকুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া আবদুল্লাহ কক্সবাজার পৌরসভার চরপাড়া এলাকার ইলিয়াসের ছেলে ও জোসনা আকতার রামু উপজেলার গর্জনিয়া ইউনিয়নের বড় বাগছড়ি এলাকার কবির আহমদের মেয়ে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মো. ইলিয়াস ও তাঁর স্ত্রী কৈয়ারবিল ইউনিয়নের উত্তর কৈয়ারবিল এলাকায় শুঁটকি শুকানোর জন্য শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে আসেন। আবদুল্লাহ ছোট হওয়ায় তার দেখাশোনার জন্য ইলিয়াসের শালার মেয়ে জোসনা আকতারকে নিয়ে আসেন। শনিবার সকাল ৯টার দিকে খেলতে গিয়ে আবদুল্লাহ পুকুরে পড়ে গেলে তাকে উদ্ধারের জন্য জোসনা আকতার পানিতে নামে। এ সময় দুজনেই পানিতে ডুবে যায়।
আশপাশের লোকজন সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরমান হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, দুই শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আব্দুর রহমানের ছেলে তাওসিফ রহমান সুমনকে (১৭) খুনের অভিযোগে পুলিশি হেফাজতে থাকা আসামি লিমন মিয়ার (৩৬) বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ায় আদালতে একটি বিবিধ মামলা হয়েছে। এ বিষয়ে সশরীর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আদালত রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার (আরএমপি) মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানকে আদালতে তলব করেছেন। মামলার আগামী ধার্য তারিখ ১৯ নভেম্বর। এর আগেই পুলিশ কমিশনারকে আদালতে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাজশাহীর রাজপাড়া থানার আমলি আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মো. মামুনুর রশিদ এই আদেশ দেন। আদালতের পেশকার আমজাদ আলী এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আদালতের আদেশে বলা হয়েছে, ‘গণমাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদ হতে অত্র আদালতের গোচরীভূত হয়েছে যে ১৩ নভেম্বর রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আব্দুর রহমানের ভাড়া ফ্ল্যাটে অভিযুক্ত লিমন মিয়া কৌশলে প্রবেশ করে তাঁর নাবালক পুত্র তাওসিফ রহমানকে ধারালো ছুরি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে উপর্যুপরি আঘাত ও শ্বাসরোধে মৃত্যু নিশ্চিত করে এবং তাঁর স্ত্রী তাসমিন নাহার লুসিকে হত্যার উদ্দেশ্যে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করে গুরুতর জখম করে। অভিযুক্ত লিমন মিয়াকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।
‘পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম সূত্রে দেখা যায়, অভিযুক্ত লিমন মিয়া পুলিশি হেফাজতে থাকাবস্থায় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ভিকটিমকে দোষারোপ করে বক্তব্য প্রদান করে, যা আয়েশা সিদ্দিকা মিল্লি বনাম রাষ্ট্র ৩৯ বিএলডি ৪৭০সহ বিভিন্ন মামলায় প্রদত্ত মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
‘এ অবস্থায় পুলিশি হেফাজতে থাকাবস্থায় ভিকটিমকে দোষারোপ করে মিডিয়ার সামনে বক্তব্য প্রদান করার সুযোগ প্রদান করায় কেন পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তা আগামী ধার্য তারিখের মধ্যে সশরীরে এ আদালতে হাজির হয়ে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।’
উল্লেখ্য, এর আগে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজশাহী নগরের ডাবতলা এলাকায় ভাড়া বাসায় খুন হয় বিচারকের ছেলে তাওসিফ। হামলায় আহত হন বিচারকের স্ত্রী তাসমিন নাহার লুসিও। এ ছাড়া হামলাকারী নিজেও ধস্তাধস্তিতে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
কুমিল্লায় বিয়ের মাত্র ১৩ দিনের মাথায় শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর সাবেক প্রেমিকের ছুরিকাঘাতে আবু বক্কর ওরফে আসিফ (২৬) নামের এক যুবক নিহত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘাতকদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে লাশ নিয়ে আজ শনিবার সকালে নিহত ব্যক্তির স্বজন ও এলাকাবাসী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন। সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম উপজেলার সৈয়দপুর এলাকায় অবরোধ করেন তাঁরা। এ সময় মহাসড়কের দুই দিকে প্রায় চার কিলোমিটার এলাকাজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।
নিহত আসিফ চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ঘোলপাশা ইউনিয়নের কেন্ডা গ্রামের ফটিক মিয়ার ছেলে। ৮ নভেম্বর সদর দক্ষিণ উপজেলায় শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গেলে আসিফকে ছুরিকাঘাত করা হয়। শুক্রবার সকালে ঢাকার বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
আসিফের ছোট ভাই আরাফাত হোসেন জানান, তাঁর ভাই দুই মাস আগে সৌদি আরব থেকে ছুটিতে দেশে আসেন এবং গত ২৭ অক্টোবর সদর দক্ষিণ উপজেলার আবদুল্লাহপুর গ্রামে বিয়ে করেন।
আরাফাতের অভিযোগ, ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় শ্বশুরবাড়ি থেকে অলির বাজারে ঘোরাঘুরি শেষে হেঁটে বাড়ি ফেরার সময় আবদুল্লাহপুর সাদিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসার সামনে আগে থেকে ওত পেতে থাকা বাপ্পি (রাব্বি প্রকাশ বাপ্পি) ও পারভেজ নামের দুই যুবক আসিফকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। পরে গুরুতর অবস্থায় আসিফকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার বিএমইউ হাসপাতালে নেওয়া হলে শুক্রবার সকালে তিনি মারা যান।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, নিহত আসিফের স্ত্রীর সঙ্গে বাপ্পি নামের এক যুবকের বিয়ের আগে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পরিবারের ধারণা, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে আসিফের স্ত্রীরও ইন্ধন রয়েছে। শুক্রবার রাতে আসিফের মরদেহ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে গ্রামবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।
ছোট ভাই আরাফাত অভিযোগ করেন, ‘ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে ভাবি নিজেই বাদী হয়ে সদর দক্ষিণ থানায় ছুরিকাঘাতের একটি মামলা করেছেন। আমরা এই হত্যায় ভাবিকে আসামি করে আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করব।’
তবে অভিযোগ অস্বীকার করে আসিফের শ্বশুর বলেন, ‘এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমার মেয়ে কোনোভাবেই জড়িত নয়। বিয়ের আগে আমার মেয়ের সঙ্গে কারও প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। আমি হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।’
চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হিলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘আসিফের মৃত্যুর ঘটনাটি সদর দক্ষিণ থানার। তাঁর স্বজনেরা দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে চৌদ্দগ্রামের সৈয়দপুর এলাকায় অবরোধ করেন। মহাসড়ক অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিষয়টি পুলিশের মহাপরিদর্শক ও কুমিল্লা পুলিশ সুপার জেনেছেন। আমরা দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আশ্বাস দিলে বিক্ষুব্ধ জনতা মহাসড়কের অবরোধ তুলে নেয়।’
সদর দক্ষিণ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ সেলিম বলেন, ‘ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। আমরা তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রেখেছি।’
