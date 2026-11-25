‘আপনি আমাকে কালো, খাটো বলছেন, এটা নিয়ে মনে কষ্ট পাইলাম স্যার’—এএসপিকে ফোনে সন্ত্রাসী রায়হান
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত রায়হান আলমকে ধরতে পুলিশের অভিযান চলার মধ্যেই জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুহাম্মদ তারেক আজিজকে হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করেছেন তিনি। ফোনালাপে পুলিশের অভিযান চলাকালে তাঁদের গাড়ির পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে চলে যাওয়ার দাবি করেন রায়হান। এমনকি পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে রসিকতা করে নিজের গায়ের রং নিয়েও কথা বলেন তিনি।
আজ বুধবার (২৫ নভেম্বর) বেলা পৌনে ২টার দিকে পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে হওয়া ৯ মিনিট ৫২ সেকেন্ডের কথোপকথনের একটি ভিডিও নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন রায়হান আলম। ভিডিওতে তাঁকে পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে বেশ স্বাভাবিক ও হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখা যায়।
কথোপকথনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আজিজ বারবার রায়হানকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। তাঁকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পরামর্শ দেন এবং আত্মসমর্পণ করলে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন।
জবাবে রায়হান বলেন, ‘আমি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে দেখব। আর আপনি আজকে আমাকে আর পাচ্ছেন কোথায়? আমি তো হাওয়া হয়ে গেছি। আমি আপনারে দেখলাম তো। আপনার গাড়ি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আমি তখন সাইকেল চালিয়ে চলে গেছি। আপনি আমারে চিনেন নাই।’ এ কথা বলে হেসে ওঠেন তিনি। একই সঙ্গে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব নয় বলেও জানান।
পুলিশ কর্মকর্তার উদ্দেশে রায়হান আরও বলেন, ‘আপনারা চলে যান। কষ্ট করতে হবে না। আপনারা শতভাগ নিশ্চিন্তে থাকেন, আমি এই ফটিকছড়ি এলাকা থেকে বের হয়ে গেছি। ফটিকছড়ি এলাকায় আর নেই। আপনারা ট্র্যাকিং করে দেখতে পারেন।’
কথোপকথনের একপর্যায়ে পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালে রায়হান বলেন, ‘ইনশা আল্লাহ, আমি ভালো হয়ে যাব।’
নিজের চেহারা নিয়ে পুলিশ কর্মকর্তার মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে রসিকতা করে রায়হান বলেন, ‘স্যার, আপনি আমাকে বাটি, কালো, খাটো বলছেন, এটা নিয়ে মনে কষ্ট পাইলাম স্যার। ঘরের বউ শুনলে কী...। আমি তো এখন সুন্দর হয়ে গেছি স্যার। ক্রিম মেখে। এখন আমি আর কালো নাই।’
কথোপকথনে ফটিকছড়িতে ব্রাশফায়ারের ঘটনা নিয়েও নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন রায়হান। তিনি দাবি করেন, ঘটনার দিন মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। হঠাৎ রাস্তার মধ্যে গাছ ফেলে রাখা দেখতে পান। সেখানে কারও সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না বলেও দাবি করেন তিনি।
আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করে রায়হান বলেন, ‘আমার ইচ্ছা আছে আত্মসমর্পণ করার। মাঝখানে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিলাম। মাসুদ স্যারের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। কিন্তু সেই কথা ফাঁস হয়ে গেছে। পরে ভাই আমার কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফেলেছে। আমার সঙ্গে অনেক ঝামেলা হয়েছে।’
পলাতক জীবন কষ্টের উল্লেখ করে রায়হান জানান, আগামী ১০ বছর তাঁকে কেউ বের হতে দেবে না। বিএনপি ক্ষমতায় এলে বিএনপি মামলা দেবে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে আওয়ামী লীগ মামলা দেবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তবে ভবিষ্যতে আত্মসমর্পণ করবেন বলে জানান।
এদিকে কথোপকথনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আজিজ তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করে বলেন, ‘এই জীবনটা কোনো জীবন না। আত্মসমর্পণ করেন, ভালো থাকতে পারবেন।’
জবাবে রায়হান বলেন, ‘না না ভাই, আমি কি এই পথের? আমি এই লাইনের না। আমি সিগারেটও খাই না।’
জানা গেছে, রায়হানের সঙ্গে পুলিশের ওই কথোপকথন রেকর্ডের সময়ও ফটিকছড়িতে তাঁকে ধরতে অভিযান চলছিল। এর আগে গত সোমবার (২৩ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার সুয়াবিল ইউনিয়নের চুঁরখারহাট বাজারে শফি মেম্বারের কার্যালয়ের সামনে এলোপাতাড়ি গুলির ঘটনা ঘটে। এতে পথচারী, ব্যবসায়ী ও অটোরিকশাচালকসহ ছয়জন আহত হন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পশ্চিম সুয়াবিলের শোভনছড়ি এলাকা থেকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে বোরকা ও মুখোশ পরা চার থেকে পাঁচজন অস্ত্রধারী ব্যক্তি বাজারের মোড়ে আসেন। সেখানে পৌঁছেই তাঁরা এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকেন। আহত ব্যক্তিরা সবাই সুয়াবিল ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।
পুলিশের দাবি, ওই অটোরিকশায় রায়হানও ছিলেন। গুলির ঘটনার পরপরই তাঁকে ধরতে এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান শুরু করে পুলিশ। তবে রাতভর অভিযান চালিয়েও তাঁকে বা তাঁর সহযোগীদের আটক করা সম্ভব হয়নি।
ওই দিন রাত ১১টার দিকে চুঁরখারহাট বাজারে উপস্থিত হয়ে হ্যান্ডমাইকে স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুহাম্মদ তারেক আজিজ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আপনারা মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেন, এইখানে চট্টগ্রামের শীর্ষ সন্ত্রাসী রায়হান লুকিয়ে রয়েছে। ওকে জীবন্ত পেতে হবে।’
উল্লেখ্য, চট্টগ্রামে আট খুনের ঘটনায় আলোচিত ও বিদেশে পলাতক শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ আলী খানের অনুসারী হিসেবে পরিচিত রায়হান আলম। ২০২৪ সালের আগস্টের পর চট্টগ্রাম নগরী ও রাউজানে একের পর এক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সাজ্জাদ বাহিনীর ছোট সাজ্জাদ, রায়হান, ইমন, মোবারক, মোহাম্মদসহ কয়েকজনের নাম আলোচনায় আসে।