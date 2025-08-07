কক্সবাজার পাসপোর্ট অফিস ও হাসপাতালে অভিযান, ৪ জনের কারাদণ্ড

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার পাসপোর্ট অফিস ও সদর হাসপাতাল এলাকায় দালালদের দৌরাত্ম্য রোধে অভিযান চালিয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। এ সময় চারজনকে আটকের পর ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে র্যাব-১৫ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার মেজর মো. নাজমুল ইসলাম, জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ সুপার দেবজিত পাল ও র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু হাসানের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন কক্সবাজার পৌরসভার পূর্ব ঘোনাপাড়ার মো. নুরু উদ্দিন (২৭), সদর উপজেলার বৌদ্ধখোলা এলাকার আবুল বাশার (৫১), খুরুলিয়া এলাকার বিপ্লব বড়ুয়া (৩০) ও মহেশখালী উপজেলার গোরকঘাটা এলাকার পলাশ (৪২)। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেন। তাঁদের মধ্যে নুরু উদ্দিনকে ২১ দিন, বাশার ও বিপ্লবকে ৭ দিন করে এবং পলাশকে ১৫ দিন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
র্যাব-১৫ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের আইন ও গণমাধ্যম শাখার সহকারী পরিচালক আ ম ফারুক এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি পাসপোর্ট অফিস ও সদর হাসপাতাল এলাকায় দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। এতে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। দালাল চক্রের সদস্যরা সহজসরল মানুষকে নানাভাবে প্রলোভন দেখিয়ে অতিরিক্ত টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এবং সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করছে। পাসপোর্ট করতে আসা আবেদনকারী এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসা রোগীদের কাছ থেকে এই চক্রগুলো অবৈধভাবে অর্থ আদায় করে আসছে। এতে মানুষের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে।
এদিকে ওজন কারচুপির অভিযোগে চারটি ফিলিং স্টেশন এবং তিনটি স্বর্ণের দোকানে অভিযান চালিয়েছেন কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (কউক) ভ্রাম্যমাণ আদালত। দুপুরে শহরের বিভিন্ন স্থানে এই অভিযান চালান কউকের সচিব ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম। এ সময় গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণার অপরাধে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
নওগাঁর রাণীনগরে মিষ্টান্ন ভান্ডারের দরজা ভেঙে ঢুকে ছাই দিয়ে প্রায় ৩০ হাজার টাকার দই-মিষ্টিসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী নষ্ট করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার আবাদপুকুর বাজারের চার মাথায় বিসমিল্লাহ মিষ্টান্ন ভান্ডারে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।৪ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নান্দাইলে প্রাইভেট কার নিয়ে চুরি করতে গিয়ে স্ট্রোকে মামুন মিয়া (৪৫) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোরে উপজেলার শেরপুর ইউনিয়নের পাঁচরুখী তালতলা মাদ্রাসার কাছে এই ঘটনা ঘটে।২৬ মিনিট আগে
যশোরের কেশবপুরে গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টি ও নদ-নদীর পানি বেড়ে পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে সেখানকার ৭ হাজার পরিবারের মধ্যে ৪ হাজার পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। পানিতে শহরের মাছ ও কাঁচাবাজার তলিয়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ীদের পড়তে হয়েছে চরম বিপাকে।৪২ মিনিট আগে
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার রায়গঞ্জ ইউনিয়নে দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সব আসামিকে গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগীর পরিবার। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে নাগেশ্বরী প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ধর্ষণে১ ঘণ্টা আগে