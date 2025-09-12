Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ গেল বাবা-মেয়ের, হাসপাতালে আরও ৪

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ০৩
মিরসরাইয়ের ঠাকুরদীঘি এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা
মিরসরাইয়ের ঠাকুরদীঘি এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানে ধাক্কা দিয়ে প্রাইভেট কারে থাকা বাবা-মেয়ে নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার ঠাকুরদীঘি এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে চারজন আহত হয়েছেন।

মিরসরাইয়ের ঠাকুরদীঘি এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা
মিরসরাইয়ের ঠাকুরদীঘি এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিহতরা হলেন—মোহাম্মদ গোলাম সরোয়ার (৪০) ও তাঁর মেয়ে মুসকান (৩)। তাঁরা সপরিবারে ঢাকার উত্তরা থেকে কক্সবাজারে বেড়াতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।

নিহত গোলাম সরোয়ার রাজধানী ঢাকার উত্তরার বাসিন্দা। আহতরা হলেন—গোলাম সরোয়ারের স্ত্রী উম্মে সালমা (৩২), ছেলে আহমেদ ইমতিয়াজ (৯), স্বজন সাগর (৩০) ও গাড়িচালক গিয়াস উদ্দিন (৩০)। সাগর ও গিয়াস উদ্দিনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মিরসরাইয়ের ঠাকুরদীঘি এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা
মিরসরাইয়ের ঠাকুরদীঘি এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে ঠাকুরদীঘি এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানের পেছনে ঢাকার উত্তরা থেকে আসা একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই বাবা ও মেয়ে নিহত হন। পরে মিরসরাই ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে এবং আহতদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বোরহান উদ্দিন বলেন, সকালে একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাভার্ড ভ্যানে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই বাবা-মেয়ে মারা যান। মরদেহ জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানা হেফাজতে রয়েছে।

এসআই বোরহান বলেন, এ ঘটনায় গোলাম সারোয়ারের স্ত্রী ও ছেলে সামান্য আহত হয়েছেন। তাঁরা এখন মোটামুটি সুস্থ আছেন। অপর দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

মিরসরাইদুর্ঘটনানিহতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

ইসরায়েলের হামলার কী জবাব হবে—আরব-ইসলামিক সম্মেলন ডাকল কাতার

রাজাকারের বাচ্চারা মুক্তিযুদ্ধকে বিনাশ করতে পারবে না: ফজলুর

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

সম্পর্কিত

শার্শা সীমান্তে ৪ নারী-পুরুষ আটক

শার্শা সীমান্তে ৪ নারী-পুরুষ আটক

প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ গেল বাবা-মেয়ের, হাসপাতালে আরও ৪

প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ গেল বাবা-মেয়ের, হাসপাতালে আরও ৪

প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়ল দোকানে, নিহত ১

প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়ল দোকানে, নিহত ১

সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ কর্মকর্তা নিহত

সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ কর্মকর্তা নিহত