প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ গেল বাবা-মেয়ের, হাসপাতালে আরও ৪

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানে ধাক্কা দিয়ে প্রাইভেট কারে থাকা বাবা-মেয়ে নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার ঠাকুরদীঘি এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে চারজন আহত হয়েছেন।
নিহতরা হলেন—মোহাম্মদ গোলাম সরোয়ার (৪০) ও তাঁর মেয়ে মুসকান (৩)। তাঁরা সপরিবারে ঢাকার উত্তরা থেকে কক্সবাজারে বেড়াতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।
নিহত গোলাম সরোয়ার রাজধানী ঢাকার উত্তরার বাসিন্দা। আহতরা হলেন—গোলাম সরোয়ারের স্ত্রী উম্মে সালমা (৩২), ছেলে আহমেদ ইমতিয়াজ (৯), স্বজন সাগর (৩০) ও গাড়িচালক গিয়াস উদ্দিন (৩০)। সাগর ও গিয়াস উদ্দিনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে ঠাকুরদীঘি এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানের পেছনে ঢাকার উত্তরা থেকে আসা একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই বাবা ও মেয়ে নিহত হন। পরে মিরসরাই ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে এবং আহতদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বোরহান উদ্দিন বলেন, সকালে একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাভার্ড ভ্যানে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই বাবা-মেয়ে মারা যান। মরদেহ জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানা হেফাজতে রয়েছে।
এসআই বোরহান বলেন, এ ঘটনায় গোলাম সারোয়ারের স্ত্রী ও ছেলে সামান্য আহত হয়েছেন। তাঁরা এখন মোটামুটি সুস্থ আছেন। অপর দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
