Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

সাতকানিয়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে অটোরিকশাচালকের মৃত্যু

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
সাতকানিয়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে অটোরিকশাচালকের মৃত্যু
মো. ইসমাইল হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায় বিদ্যুতায়িত হয়ে মো. ইসমাইল হোসেন (৪০) নামে ব্যাটারিচালিত এক অটোরিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার ঢেমশা ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বজল সওদাগর বাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইসমাইল হোসেন উত্তর ঢেমশার বজল সওদাগর বাড়ি এলাকার আবদুল খালেকের ছেলে।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ইসমাইল গতকাল সোমবার সন্ধ্যার দিকে বাড়িতে নিজের অটোরিকশার ব্যাটারিতে চার্জ দিচ্ছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন তিনি। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ঢেমশা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. আবু তাহের বলেন, ‘ইসমাইল হোসেন নিজ বাড়িতে নিজের অটোরিকশার ব্যাটারিতে চার্জ দেওয়ার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা গেছেন। তিনি চার সন্তানের জনক। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারটি চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে গেছে।’

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