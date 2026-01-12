মেরিন একাডেমি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মিলনমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
বর্ণাঢ্য আনুষ্ঠানিকতায় সম্পন্ন হলো বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মিলনমেলা ২০২৬। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার জলদিয়া এলাকায় একাডেমির ক্যাম্পাসে গত শনিবার ছিল দিনব্যাপী এই আনন্দ আয়োজন।
এবার অ্যালামনাই অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন ইন্টারন্যাশনাল এমপ্লয়ার্স কাউন্সিল-আইমেকের সাবেক চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন বেলাল আহমেদ। অনুষ্ঠানে একাডেমির সদ্য পাসড আউট ক্যাডেটদের জন্য বৃত্তিও ঘোষণা করা হয়।
আলোচনা সভায় অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গোলাম সোহরাওয়ার্দী বলেন, দক্ষ নাবিক তৈরিতে মেরিন একাডেমির অবদান গৌরবোজ্জ্বল। তাই এখানকার প্রাক্তন শিক্ষার্থীদেরও উচিত বিশ্ব নৌ অঙনে বাংলাদেশের শক্ত ভিত গড়ে তোলা। পাশে থাকতে হবে যেকোন নাবিকের দুঃসময়েও।
জেনারেল সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান বলেন, প্রতিবছর চাকরির বাজারে যৌক্তিকসংখ্যক ক্যাডেট যোগ হওয়া উচিত। নতুনদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা পুরোনোদের দায়িত্ব বলেও মত দেন তিনি।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ফসিউর রহমান, ফয়সাল আল আসাদুজ্জামান, তানিয়া বেগম, রেদওয়ান সাজিদ ও অঙন দাশ প্রাঙ্গণ। শেষে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও র্যাফল ড্র।
