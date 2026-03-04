Ajker Patrika
ঠাকুরগাঁও

নির্মাণাধীন ব্রিজের গর্তে পড়ে প্রাণ গেল মোটরসাইকেল আরোহীর

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁও সদরে নির্মাণাধীন একটি ব্রিজের জন্য খুঁড়ে রাখা গর্তে মোটরসাইকেলসহ পড়ে গিয়ে আবু সাঈদ (৪০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ভাওলারহাট হেলিপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু সাঈদ সদর উপজেলার ৯ নম্বর রায়পুর ইউনিয়নের কাচনা গ্রামের মকিম উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাতে ঠাকুরগাঁও শহর থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন আবু সাঈদ। পথে ভাওলারহাট হেলিপাড়া এলাকায় নতুন ব্রিজ নির্মাণের জন্য রাস্তার মাঝে খুঁড়ে রাখা গর্তে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। এলাকাবাসী তাঁকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) মঞ্জুরুল ইসলাম বলেন, ‘রাত আনুমানিক ১টার দিকে আবু সাঈদ নামের ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনা হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করি।’ তিনি আরও জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখার প্রক্রিয়া শুরু করা হলে স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহটি নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতাল ও দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নির্মাণাধীন ব্রিজের গর্তে পড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

