চবির ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চবি প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির প্রথম বর্ষের সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৬ হাজার ১৫৬ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। যা মোট শিক্ষার্থীর ৩৪ শতাংশ। এ ছাড়া শিক্ষা অনুষদভুক্ত ‘ডি-১’ উপ-ইউনিটের ফলও প্রকাশিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বেলা ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ও ফেসবুকে একযোগে এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফলাফলের বিষয়টি নিশ্চিত করেন সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এনায়েত উল্ল্যা পাটওয়ারী।
রাজশাহীতে ২০০ গ্রাম হেরোইনসহ এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজশাহী নগরের কাশিয়াডাঙ্গা থানার সিটিগেটসংলগ্ন বাইপাস এলাকায় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।৩ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হবিগঞ্জ-৩ (হবিগঞ্জ সদর, লাখাই ও শায়েস্তাগঞ্জ) আসনের প্রার্থী এস এম সরওয়ারকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তিনি ইসলামী ফ্রন্ট ও বৃহত্তর সুন্নি জোটের প্রার্থী। নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান সিলেট সিভিল জজ...৯ মিনিট আগে
ভুক্তভোগী মাহমুদা আক্তার বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে তারা জোর করে আমাদের পৈতৃক জমিটি দখলের চেষ্টা করছে। তারই ধারাবাহিকতায় তারা জমির কিছু অংশ দখলে নিয়ে ঘর নির্মাণ করেছে। এতে আমি ও আমার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।’১৬ মিনিট আগে
বিলাসপুর ইউনিয়নে দীর্ঘদিন ধরে দুটি প্রভাবশালী পক্ষের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলে আসছে। এক পক্ষের নেতৃত্বে রয়েছেন বিলাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কুদ্দুস ব্যাপারী এবং অপর পক্ষের নেতৃত্বে রয়েছেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল জলিল মাতবর।৩৬ মিনিট আগে