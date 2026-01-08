Ajker Patrika

চবির ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চবি প্রতিনিধি 
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির প্রথম বর্ষের সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৬ হাজার ১৫৬ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। যা মোট শিক্ষার্থীর ৩৪ শতাংশ। এ ছাড়া শিক্ষা অনুষদভুক্ত ‘ডি-১’ উপ-ইউনিটের ফলও প্রকাশিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বেলা ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ও ফেসবুকে একযোগে এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফলাফলের বিষয়টি নিশ্চিত করেন সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এনায়েত উল্ল্যা পাটওয়ারী।

বিশ্ববিদ্যালয়চট্টগ্রাম বিভাগচবিচট্টগ্রামজেলার খবরচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

ইউজিসি বিলুপ্ত করে হচ্ছে উচ্চশিক্ষা কমিশন

অরাজক এলপিজির বাজার

রাজশাহীতে হেরোইনসহ দম্পতি গ্রেপ্তার

হবিগঞ্জে ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী সরওয়ারকে শোকজ

অন্যের জমি দখলে রাতারাতি ঘর বানিয়ে সাঁটানো হলো বাউল সাধকের ব্যানার

জাজিরায় বোমা বিস্ফোরণে উড়ে গেল বসতঘর, যুবকের মরদেহ উদ্ধার

