Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে জোয়ারের পানিতে ভেসে এল যুবকের অর্ধগলিত লাশ

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জোয়ারের পানিতে এক যুবকের অর্ধগলিত লাশ ভেসে এসেছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের আকিলপুর সমুদ্র উপকূল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। অজ্ঞাতনামা যুবকের বয়স ৩৫ বছর হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে নৌ পুলিশ জানায়, দুপুরে আকিলপুর সমুদ্র উপকূলে জোয়ারের পানিতে অজ্ঞাতনামা ওই যুবকের অর্ধগলিত লাশ ভেসে আসে। পরে খবর পেয়ে নৌ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাউছিয়া কমিটির সহায়তায় লাশটি সমুদ্র উপকূল থেকে উদ্ধার করে।

কুমিরা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক (ইনচার্জ) মোহাম্মদ ওয়ালী উদ্দিন আকবর জানান, ওই যুবকের বয়স ৩৫ বছর হতে পারে। তাঁর লাশ অর্ধগলিত ছিল। ৮ থেকে ১০ দিন আগে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উদ্ধারপরবর্তীতে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাসীতাকুণ্ডচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

সন্তানের গলা কেটে লাশ বাবার হাতে তুলে দিলেন মা

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দাবিতে জামায়াতের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

সম্পর্কিত

খাদ্য বিভাগের ১৪০ বস্তা চাল গায়েব, ‘ধামাচাপায়’ ইউএনও

খাদ্য বিভাগের ১৪০ বস্তা চাল গায়েব, ‘ধামাচাপায়’ ইউএনও

সীতাকুণ্ডে জোয়ারের পানিতে ভেসে এল যুবকের অর্ধগলিত লাশ

সীতাকুণ্ডে জোয়ারের পানিতে ভেসে এল যুবকের অর্ধগলিত লাশ

ময়মনসিংহে আগুনে পুড়ল খাবার হোটেল

ময়মনসিংহে আগুনে পুড়ল খাবার হোটেল

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের যমুনা পদযাত্রায় পুলিশের বাধা, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের যমুনা পদযাত্রায় পুলিশের বাধা, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ