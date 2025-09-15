সীতাকুণ্ডে জোয়ারের পানিতে ভেসে এল যুবকের অর্ধগলিত লাশ

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জোয়ারের পানিতে এক যুবকের অর্ধগলিত লাশ ভেসে এসেছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়নের আকিলপুর সমুদ্র উপকূল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। অজ্ঞাতনামা যুবকের বয়স ৩৫ বছর হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে নৌ পুলিশ জানায়, দুপুরে আকিলপুর সমুদ্র উপকূলে জোয়ারের পানিতে অজ্ঞাতনামা ওই যুবকের অর্ধগলিত লাশ ভেসে আসে। পরে খবর পেয়ে নৌ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাউছিয়া কমিটির সহায়তায় লাশটি সমুদ্র উপকূল থেকে উদ্ধার করে।
কুমিরা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক (ইনচার্জ) মোহাম্মদ ওয়ালী উদ্দিন আকবর জানান, ওই যুবকের বয়স ৩৫ বছর হতে পারে। তাঁর লাশ অর্ধগলিত ছিল। ৮ থেকে ১০ দিন আগে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উদ্ধারপরবর্তীতে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
