সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় পটুয়াখালীর যুবক নিহত, বাড়িতে মাতম

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
সৌদি আরবে গাড়ির ধাক্কায় রফিকুল ইসলাম (৪০) নামের পটুয়াখালীর এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার (১১ জানুয়ারি) রাতে রিয়াদে রাস্তা পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রফিকুলের বাড়ি পটুয়াখালী সদর উপজেলার ৯ নম্বর ছোটবিঘাই ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাটাখালী গ্রামে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নিহত রফিকুলের সহকর্মী প্রবাসী ইউসুফ জানান, রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির ধাক্কায় রফিকুলের মৃত্যু হয়। গতকাল দিবাগত রাত ১২টার দিকে রিয়াদের জমজম ইসরা রোডে এ দুর্ঘটনা হয়।
পরিবার জানায়, পরিবারে স্বচ্ছলতা আনতে ২০২৩ সালে সৌদি আরব পাড়ি জমান রফিকুল। সেখানে তিনি নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর খবরে বাড়িতে শোকের মাতম চলছে।
নিহত রফিকুলের চাচা বারেক হাওলাদার জানান, অনেক ধারদেনা করে রফিকুলকে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। এখন তাঁর স্ত্রী ও ছোট দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তাঁরা। লাশ দ্রুত দেশে আনতে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।
