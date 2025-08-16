চট্টগ্রামে পুলিশকে কুপিয়ে জখমের ঘটনায় কিশোরসহ গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরীতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের খবরে অভিযান চালানোর সময় পুলিশ কর্মকর্তাকে কুপিয়ে জখম করার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক কিশোরসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দিবাগত রাতে চট্টগ্রাম নগরের সল্টগোলা ক্রসিং ও উপজেলা চন্দনাইশের কাঞ্চননগর এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন চন্দনাইশের কাঞ্চনগর গ্রামের বদিউল আলমের ছেলে আনিসুর রহমান আনিছ (২২) এবং নগরের বাকলিয়া থানাধীন কালামিয়া বাজারের মো. সেলিমের ১৬ বছর বয়সী কিশোর ছেলে।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আফতাব উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, গ্রেপ্তারের পর আজ দুই আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে ১১ আগস্ট দিবাগত রাতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা মিছিল বের করেছেন—এমন খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালানোর সময় বন্দর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবু সাঈদ ওরফে রানাকে কুপিয়ে জখম করেন দুর্বৃত্তরা।
পরে তাঁকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার পর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর পুনরায় অভিযান চালিয়ে দেশীয় ধারালো অস্ত্রসহ ১৮ জনকে আটক করে। পরদিন ১২ আগস্ট বন্দর থানা-পুলিশ বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা দায়ের করে।
