চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ডাকাতের গুলিতে বৃদ্ধ নিহত, তিনটি গরু লুট

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় ডাকাতের গুলিতে চন্দন দে (৭০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) ভোরের দিকে চন্দনাইশ পৌরসভার জোয়ারা বদুরপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরের দিকে একদল ডাকাত এলাকায় হানা দেয়। তারা কয়েকটি বাড়ির গোয়ালঘরে ঢুকে গরু লুট করার চেষ্টা করে। এ সময় চন্দন দের গোয়ালঘর থেকে একটি গরু নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বাধা দিলে ডাকাতেরা তাঁকে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
চন্দনাইশ পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. শাহেদ বলেন, চন্দন দের গোয়ালঘরে তিনটি গরু ছিল। ডাকাতেরা একটি গরু নিয়ে যায়। পাশাপাশি পাশের আরেকটি গোয়ালঘর থেকেও দুটি গরু লুট করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, নিহত চন্দন দে ও পাশের বাসিন্দা নিতাই দের বাড়ি থেকে তিনটি গরু লুট করে নিয়ে যায় ডাকাতের দল।
চন্দনাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ইলিয়াস খান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীকে পাঁচ মামলায় জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন।১১ মিনিট আগে
পুলিশ, নিহত নারীর পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে প্রেমের সম্পর্কের সূত্র ধরে রিয়াদ খানের সঙ্গে মিম আক্তারের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে তাঁরা শহরের বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস শুরু করেন। বুধবার দিবাগত রাতে মিমের মৃত্যুর বিষয়টি তাঁর পরিবারকে জানায় রিয়াদ।১৪ মিনিট আগে
সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কে গরুবোঝাই একটি ইঞ্জিনচালিত ভ্যান খাদে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে মহাসড়কের পাটকেলঘাটা থানার কুমিরা ইউনিয়নের বালিগাদা এলাকার একটি ইটভাটা-সংলগ্ন স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।২৪ মিনিট আগে
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আছাদুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. আহসান মাহমুদ রাসেল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা টি এম রাহসিন কবির, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নূর-ই আলম সিদ্দিকী এবং...১ ঘণ্টা আগে