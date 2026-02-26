Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ডাকাতের গুলিতে বৃদ্ধ নিহত, তিনটি গরু লুট

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় ডাকাতের গুলিতে চন্দন দে (৭০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) ভোরের দিকে চন্দনাইশ পৌরসভার জোয়ারা বদুরপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরের দিকে একদল ডাকাত এলাকায় হানা দেয়। তারা কয়েকটি বাড়ির গোয়ালঘরে ঢুকে গরু লুট করার চেষ্টা করে। এ সময় চন্দন দের গোয়ালঘর থেকে একটি গরু নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বাধা দিলে ডাকাতেরা তাঁকে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

চন্দনাইশ পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. শাহেদ বলেন, চন্দন দের গোয়ালঘরে তিনটি গরু ছিল। ডাকাতেরা একটি গরু নিয়ে যায়। পাশাপাশি পাশের আরেকটি গোয়ালঘর থেকেও দুটি গরু লুট করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, নিহত চন্দন দে ও পাশের বাসিন্দা নিতাই দের বাড়ি থেকে তিনটি গরু লুট করে নিয়ে যায় ডাকাতের দল।

চন্দনাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ইলিয়াস খান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

গুলিচট্টগ্রাম জেলাডাকাতলুটপাটচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম
