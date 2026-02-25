Ajker Patrika
রাজশাহী

আবেগঘন পোস্ট দিয়ে ফেসবুক লাইভে তরুণীর গলায় ফাঁস

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রেজিনা সরকার পাখি। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীতে ফেসবুক লাইভে এসে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন রেজিনা সরকার পাখি (২১) নামের এক তরুণী। আজ বুধবার নগরীর লক্ষ্মীপুর ভাটাপাড়া কাদের মণ্ডলের মোড়-সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পাখির বাড়ি নওগাঁর সাপাহার উপজেলায়। বাবার নাম ইদ্রিস আলী। জনৈক এক ব্যক্তির পালিত মেয়ে হিসেবে রাজশাহীতে থাকতেন। পড়াশোনা করেছেন নবম শ্রেণি পর্যন্ত। তবে ইতিমধ্যে পাখি মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছেন বলে জানায় পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভারতের এক যুবকের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক হয়। সম্প্রতি ওই সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। ধারণা করা হচ্ছে, মানসিক অস্থিরতা থেকেই তিনি আত্মহত্যার এই সিদ্ধান্ত নেন।

আত্মহত্যার আগে রেজিনা তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একাধিক আবেগঘন পোস্ট দেন। মৃত্যুর প্রায় চার ঘণ্টা আগে তিনি লেখেন, ‘আজকে আমার শেষ দিন, আল্লাহ মাফ করুক। জানি না জান্নাতে যাব নাকি জাহান্নামে যাব। পৃথিবীতে আমার জন্য কোনো সুখ নেই। আল্লাহ হাফেজ প্রিয় বন্ধুরা।’

এর দুই ঘণ্টা আগে তিনি আরেকটি পোস্টে লেখেন, ‘বিদায় এই সুন্দর পৃথিবী।’ এ ছাড়া গলায় ফাঁস দেওয়ার আগমুহূর্তে কথিত প্রেমিকের উদ্দেশে ‘আই লাভ ইউ’ ও ‘আই মিস ইউ’ লেখা একটি কাগজের ছবি পোস্ট করেন।

পরে ফেসবুক লাইভে এসে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন। ভিডিওতে দেখা যায়, ঘটনার পর পরিবারের সদস্যরা ওড়না কেটে ঝুলন্ত মরদেহটি নিচে নামান।

এ বিষয়ে রাজপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান বলেন, নবম শ্রেণির পর মেয়েটির আর পড়াশোনা হয়নি। ভারতের এক যুবকের সঙ্গে ফেসবুকের মাধ্যমে প্রেমের সম্পর্ক হয় তাঁর। সেদিকে টানাপোড়েন ছিল। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে, তিনি মাদকাসক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে তিনি এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন।

ওসি বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হবে বলেও জানান ওসি।

রাজশাহী বিভাগ
