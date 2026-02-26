Ajker Patrika
ঢাকা

পাঁচ মামলায় আইভীর জামিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী। ফাইল ছবি

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীকে পাঁচ মামলায় জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন।

আইভীর পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী সারা হোসেন ও মোতাহার হোসেন সাজু।

আদেশের বিষয়ে মোতাহার হোসেন সাজু আজকের পত্রিকাকে বলেন, নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার তিন মামলা ও ফতুল্লা থানার দুই মামলায় হাইকোর্ট ছয় মাসের জামিন দিয়েছেন। এর মধ্যে চারটি হত্যা ও একটি পুলিশের কর্তব্য কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ।

গত ৯ মে সেলিনা হায়াৎ আইভীকে তাঁর নিজ বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে পোশাককর্মী মিনারুল ইসলাম হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। শেষে তাঁকে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। পরে তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া পাঁচটি মামলায় হাইকোর্ট থেকে জামিন দেওয়া হলেও পরে জামিন স্থগিত করা হয়।

