পাঁচ মামলায় আইভীর জামিন

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীকে পাঁচ মামলায় জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন।
আইভীর পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী সারা হোসেন ও মোতাহার হোসেন সাজু।
আদেশের বিষয়ে মোতাহার হোসেন সাজু আজকের পত্রিকাকে বলেন, নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার তিন মামলা ও ফতুল্লা থানার দুই মামলায় হাইকোর্ট ছয় মাসের জামিন দিয়েছেন। এর মধ্যে চারটি হত্যা ও একটি পুলিশের কর্তব্য কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ।
গত ৯ মে সেলিনা হায়াৎ আইভীকে তাঁর নিজ বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে পোশাককর্মী মিনারুল ইসলাম হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। শেষে তাঁকে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। পরে তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া পাঁচটি মামলায় হাইকোর্ট থেকে জামিন দেওয়া হলেও পরে জামিন স্থগিত করা হয়।
পুলিশ, নিহত নারীর পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে প্রেমের সম্পর্কের সূত্র ধরে রিয়াদ খানের সঙ্গে মিম আক্তারের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে তাঁরা শহরের বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস শুরু করেন। বুধবার দিবাগত রাতে মিমের মৃত্যুর বিষয়টি তাঁর পরিবারকে জানায় রিয়াদ।১৪ মিনিট আগে
সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কে গরুবোঝাই একটি ইঞ্জিনচালিত ভ্যান খাদে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে মহাসড়কের পাটকেলঘাটা থানার কুমিরা ইউনিয়নের বালিগাদা এলাকার একটি ইটভাটা-সংলগ্ন স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।২৫ মিনিট আগে
ভোরের দিকে একদল ডাকাত এলাকায় হানা দেয়। তারা কয়েকটি বাড়ির গোয়ালঘরে ঢুকে গরু লুট করার চেষ্টা করে। এ সময় চন্দন দের গোয়ালঘর থেকে একটি গরু নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বাধা দিলে ডাকাতেরা তাঁকে গুলি করে।৪৩ মিনিট আগে
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আছাদুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. আহসান মাহমুদ রাসেল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা টি এম রাহসিন কবির, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নূর-ই আলম সিদ্দিকী এবং...১ ঘণ্টা আগে